Verizon, Yahoo'yu 4,8 milyar dolara satın alıyor

Amerikalı iletişim ve teknoloji devi Verizon Communications, Yahoo'nun araştırma ve reklam işlemlerini 4,83 milyar dolara satın alacağını duyurdu.

Böylece bir dönem internetin en çok kullanılan arama motoru ve e-posta hizmetini sunan Yahoo devri kapanmış oldu.

Yahoo geçen hafta yaptığı açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğinde 440 milyon dolar zarar ettiğini açıklamıştı.

Öte yandan Verizon geçen yıl internet şirketi America On Line'ı (AOL) 4,4 milyar dolara satın almıştı.

Böylece Yahoo, bir diğer internet şirketi AOL ile Verizon çatısı altında birleştirilecek.

Fakat anlaşma Yahoo'nun hisselerinin bulunduğu Çin e-ticaret sitesi Alibaba'yı kapsamıyor.

Verizon, Yahoo'nun aylık aktif bir milyardan fazla kullanıcısının, şirketi küresel bir mobil medya şirketi haline getireceğini söyledi.

Şirket ayrıca Yahoo'nun e-mail servisinin yanı sıra aylık aktif 600 bin mobil kullanıcısını da kazandı.

Yahoo, online reklamcılık alanında beklentiyi karşılayabilmek ve şirketin karını artırabilmek icin 2012 yılında CEO değişikliğine giderek Marissa Mayer'ı görevlendirmişti.

Mayer, "Yahoo dünyayı değiştirmiş bir şirket, ve artık bunu Verizon ve AOL bünyesinde yapmaya devam edecek" dedi.

Mayer Yahoo çalışanlarına gönderdiği e-mailde, Yahoo'da kalmayı planladığını söyledi ve ekledi:

"Yahoo'yu seviyorum ve hepinize inanıyorum. Bu yeni döneme geçerken Yahoo'nun bir parçası olmak benim için önemli."