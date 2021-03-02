Verilmeyen penaltı kararına ilişkin Shaw'dan çarpıcı iddia: Hakem, "Eğer penaltı çalarsam bu pozisyon çok konuşulur" dedi

Premier Lig'de golsüz eşitlikle sona eren Chelsea-Manchester United maçında yaşanan tartışmalı pozisyon İngiltere'yi adeta ikiye böldü. Manchester United’ın savunma oyuncusu Luke Shaw'ın maçın ardından ortaya attığı iddia ise ülkeyi karıştırdı. Shaw, "Hakem pozisyonu VAR'da izledi. Penaltı çalmadı. Bu kararını Harry Maguire’a anlatırken, 'Eğer penaltı çalarsam bu pozisyon çok konuşulur' dediğini duydum" iddiasında bulundu.

Spor Arena'dan Barlas Ateşli'nin haberine göre, İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında oynanan Chelsea - Manchester United mücadelesinin 15. dakikasında yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonu ülkede gündem oldu.

Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmada Manchester United'ın kazandığı serbest vuruşta Marcus Rashford'un çektiği şut, Chelsea kalecisi Edouard Mendy'den dönmüş ve dönen topa Callum Hudson-Odoi ile Mason Greenwood birlikte hareketlenmişti.

Luke Shaw'dan çarpıcı iddia

Öte yandan Manchester United’ın savunma oyuncusu Luke Shaw, söz konusu pozisyonun ardından saha içinde kaptan Harry Maguire ile hakem Stuart Attwell arasındaki geçtiğini iddia ettiği bir diyaloğu yayıncı kuruluş Sky Sports'a demeç verdiği esnada paylaştı.

Luke Shaw, "O pozisyonda bir elle oynama gördüm ancak hangi oyuncunun elle müdahale ettiğini tam olarak algılayamadım. Daha sonra oyun durdu ve hakem pozisyonu VAR'da izledi. Penaltı çalmadı. Bu kararını Harry Maguire’e anlatırken, 'Eğer penaltı çalarsam bu pozisyon çok konuşulur' dediğini duydum" şeklinde konuştu.