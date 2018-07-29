Veri madenciliği analisti Günal Ölçer: MHP'ye kayan yüzde 7'lik oyun normal olmadığını düşünüyoruz

CHP Parti Okulu, 27-29 Temmuz’da, İstanbul'da ‘3. Ulusal Parti İçi Eğitim Çalıştayı’nı gerçekleştirdi. 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu’nda ‘normal olmayan oy sayısının 2.5 milyondan fazla’ olduğu tespitiyle dikkat çeken polimetre.com’un kurucusu M. Günal Ölçer verdiği ‘Seçim Sandıklarındaki Tuzaklar’ başlıklı konferansta 'MHP'ye geçen yüzde 7 oyu normal bulmadıklarını' söyledi.

24 Haziran seçim sonuçlarının normal olmadığı kanaatini ve buna nasıl ulaştıklarını grafiklerle anlatan Ölçer, oy geçişlerine dikkat çekti ve “Bu şekilde MHP’nin normalden fazla aldığı oyun 1 milyonun üzerinde olduğunu, AKP artı MHP olarak baktığımız zaman 1.6 milyon normalden fazla oy aldıklarını görüyoruz” dedi.

MHP’ye geçen yüzde 7 oyun da normal olmadığını belirten Ölçer, bu oyların Türkiye genelinde yaklaşık 4 milyon adet olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Veri madenciliği yöntemiyle yapılan çalışmada, CHP’den HDP’ye yüzde 0,5’lik bir oy gidişi var. İyi Parti’ye de CHP’den kayma görülüyor.

Sandıkları koruma tartışmasında ise Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin 'ellerinden geleni yaptıkları' görülüyor. Geçen dönemde CHP’nin sıfır, bir ve iki oy aldığı ve kontrol edemediği sandıklar olarak kabul edildiğinde bu sandıklarını sayısı 18 bin 997’du. CHP, bu seçimde sayıyı 13 bin 916’ya düşürerek 5 bin sandığa varan bir iyileşme sağladı. Millet ittifakının koruyamadığı sandık sayısı 4 bin 400’e indi.

“Seçim sonuçları normal değil”

CHP Parti Okulu’nda ‘Seçim Sandıklarındaki Tuzaklar’ başlıklı konferansta veri madenciliği yöntemiyle 24 Haziran seçim sonuçları çalışmalarına ilişkin bilgileri paylaşan Ölçer’in T24 için yaptığı değerlendirme şöyle:

“Bizim Erken Sonuç Ekranı (ESE) tablomuz var. Bu ekranda seçim sonuçlarını sandıklar kapandıktan sonra bir saat içinde belirleme olanağı olduğunu iddia ediyoruz. 120 sandığa bakarak Türkiye’nin seçim sonuçlarını tahmin ediyoruz. Erken Sonuç Ekranı (ESE) diye isimlendirdiğimiz bu sistem %99 un üzerinde doğru sonuç vermektedir.

‘Seçim sonuçları normal midir’ sorusuna yanıt aradık. Normal olmadığı kanaatimizi aktardık. Normal olmadığı kanaatine nasıl ulaştık? Birkaç yolumuz var. AKP artı MHP Cumhur İttifakı’nın yüzde 90’ın üstünde oy kullanma oranı olan ve bu ittifakı yüzde 90’ın üzerinde oy veren yerlerin sayısı ile Millet İttifakı’na aynı şekilde oy veren sandıkların sayısını karşılaştırdık. Ciddi bir fark olduğunu gördük.

AKP’nin ve MHP’nin 26. dönemde aldıkları oyların toplamı ile iki partinin 27. dönem seçimlerinde aldıkları oyların toplamını 972 ilçe bazında tek tek karşılaştırdık. Bunların ortalamasına baktık, ortalamanın çok üzerindeki yerleri saptadık ve bunu anlattık. MHP’nin 26.dönemde her ilçedeki oy oranı ile aynı partinin 27. Dönemde aldığı oy oranlarını karşılaştırdık. Burada Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da çok ciddi bir hareket olduğunu gördük. Bu hareketin AKP oylarının MHP’ye verme şeklinde olabildiğini gördük.

“Harran ilçesinde MHP oyları bir önceki seçime göre yüzde 35.2 artmış”

Harran’da bir önceki dönemde yüzde 14.8 olan MHP oyları bu dönemde yüzde 50’ye çıkmış. Yine Harran ilçesinde öyle mahalleler var ki geçen dönemde yüzde 100, yüzde 99 AKP çıkan yerler, bu dönemde aynı mahallede yüzde 99 oy MHP’ye çıkmış (Harran ilçesi Altılı Mahallesi). Böyle yüzlerce örnek göstermek mümkün.

MHP’nin Harran’da oylarını yüzde 35 artırmış, yani bir önceki seçimde yüzde 10, yüzde 14.8 olan oy oranı yüzde 45 yüzde 50.0 olmuştur. Böyle bir örnek olabilir ama benzer artışlar 460 ilçede var. MHP’nin oy oranı 495 ilçede artıyor. Bu iller hangileri diye kabaca baktığımızda Konya’nın 23, Erzurum’un 19, Ordu’nun 18, Diyarbakır’ın 17, Samsun ve Sivas’ın 15’er ilçesinde, Ankara’da 13, İstanbul’da 11 ilçede artığını görüyoruz. Coğrafya açısından dağılıma baktığımızda oy artışının Orta Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde olduğunu görüyoruz.

“MHP’nin normalden fazla aldığı oy

1 milyonun üzerinde”

Bu şekilde MHP’nin normalden fazla aldığı oyun 1 milyonun üzerinde olduğunu görüyoruz. AKP artı MHP olarak baktığımız zaman 1.6 milyon normalden fazla oy aldıklarını görüyoruz. Bunun 1 milyonu MHP’nin. Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde yüzde 25.7, Ordu’nun Çatalpınar İlçesinde yüzde 24.2 artıyor. Önceki aldığı oyun yüzde 24 fazlası anlamına geliyor. Önceki aldığı yüzde 10 ise yüzde 34’e çıkıyor.

MHP’ye geçen yüzde 7 oyun normal olmadığını, bu oyların Türkiye genelinde yaklaşık 4 milyon adet olduğunu düşünüyoruz.

“HDP’ye yüzde yarımlık bir oy gidişi anca var”

CHP’ni oylarının da ne şekilde eksildiğini ve HDP’ye nereden geldiğini belirledik. Yüzde yarım civarında CHP seçmeninden HDP’ye gidiş var. CHP’den 26. dönemde de ödünç oylar gitmişti. Onun üstüne bir yüzde yarım bu. Onu biz iki dönem verildiği için oradaki oy olarak kabul ediyoruz. Onun üstünde yüzde yarımlık bir oy geçişi var. CHP’den İyi Parti’ye giden oy da var.

Geçen dönemde CHP’nin sıfır, bir ve iki oy aldığı yerleri kontrol edemediği sandıklar olarak değerlendiriyoruz. Önceki dönemde bu sandıkların sayısı 18 bin 997’du. Bu dönemde 13 bin 916’ya düştü. 5 bin sandığa varan bir iyileşme görülüyor. Kontrol etme kapasitesini artırmak açısından bu çok önemli. Millet İttifakı olarak baktığımızda sayı 4 bin 400’e iniyor. Yani, ittifakın koruyamadığı sandık sayısının 4 bin 400’e indiğini görüyoruz... Güneydoğu Anadolu bölgesinde HDP’nin sandıkların korunmasında destek verdiğini, iş birliği yapıldığını dikkate aldığımız zaman korunamayan sandık sayısı 1.970."