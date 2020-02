Veri koruma merkezi "Star of Bosphorus" hizmete açıldı

İstanbul, 26 Nisan (DHA) – Türkiye’de ve Orta Doğu’da faaliyet gösteren teknoloji grubu NGN, Türkiye’nin en büyük veri merkezi yatırımlarından birini hayata geçirerek Star of Bosphorus Veri Merkezi’ni iş dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla hizmete açtığını duyurdu.

NGN Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su İnanç Erol, teknoloji alanında Türkiye’ye çok değerli bir yatırım kazandırmaktan mutluluk duyduklarını belirti ve “Yaklaşık 150 milyon dolar düzeyinde bir yatırımla hayata geçirdiğimiz, ülkemizin en gelişmiş veri merkezi Star of Bosphorus sektörümüz için yeni standartlar belirleyecek” dedi.

Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut, konuşmasında çok önemli ve hassas bir alanda yatırım yapan NGN’i ve tüm ekibini tebrik ederek şunları söyledi:

“Veri merkezi yatırımı, bilgi güvenliğinin ve bilginin korunmasının çok önemli olduğu bu dönemde, finans sektörü başta olmak üzere diğer birçok sektör için büyük önem arz ediyor. Bu aynı zamanda yüksek teknoloji içeren bir yatırım.

Ajans olarak yatırım çekerken özellikle teknoloji transferi sağlayacak, yüksek katma değerli yatırımlara ve sektörlere öncelik veriyoruz. Dolayısıyla, bu yatırım bizim için çok önemli, çünkü ülke olarak katma değer zincirinde daha üst sıralara çıkmak için bu tarz yatırımların öneminin farkındayız.”

Türkiye’deki veri merkezi anlayışını yükseltme hedefiyle hayata geçirilen, Türkiye’nin en gelişmiş, ‘operatör bağımsız’ ve Tier III tasarım ve tesis sertifikasına sahip veri merkezi Star of Bosphorus’ta şirketlere danışmanlık, bulut, uygulama yönetimi, felaket kurtarma, yedekleme ve iș sürekliliği, güvenlik, veri depolama, barındırma başta olmak üzere geniș bir yelpazede, uluslararası standartlarda veri merkezi hizmetleri sunuluyor.

Star of Bosphorus, veri merkezi altyapısı ve operasyonları konusunda deneyimli kadrosu ile müşterilerine Türkiye’nin en gelişmiş veri merkezi hizmetlerini sunmak için yola çıkıyor. (Fotoğraflı)