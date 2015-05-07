Veri koruma bağımsızlaşıyor



Almanya'da Federal İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kişisel Verileri Koruma Birimi gelecek yılın başından itibaren bağımsız resmi daire statüsüne kavuşturulacak.

Federal Hükümetin Veri Koruma ve Enformasyon Özgürlüğü Sorumlusu Andrea Vosshoff, mevcut hukuki düzenlemelerin sanal ortamdaki verilerin güvenliği konusunda yeterli olmadığını belirterek, "Hukuk artık müdahale edemez hale geldi" dedi.

Alman hükümeti, veri korumanın daha etkili hale getirilmesi için söz konusu birimi, resmi daireye dönüştürecek. Bu yolla Veri Koruma Dairesi hükümetin doğrudan alt organı olacak, personel atayabilecek ve kendine ait bütçeyi kullanabilecek. Vosshoff, "Böylece bütçe pazarlıklarına maruz kalmayacak" dedi.

AB ortak program hazırlıyor

Federal Adalet Bakanı Heiko Maas ise Avrupa Birliği'nin veri koruma konusunda ortak bir program geliştirmek istediğini belirterek, bu bağlamda AB İçişleri ve Adalet Bakanlarının AB Komisyonu ve AB Parlamentosu'ndan yetkililerle Haziran ayı içerisinde bir araya geleceğini söyledi. Bu yıl içinde AB'yi kapsayacak ortak bir yol haritasının oluşturulabileceğini ifade eden Maas, bu şekilde bağlayıcı tedbirlerin alınmasının mümkün olacağını vurguladı.