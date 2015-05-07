T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Veri koruma bağımsızlaşıyor

Almanya'da İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Veri Koruma Birimi, bağımsız daireye dönüştürülecek.

07 Mayıs 2015 15:47


Almanya'da Federal İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kişisel Verileri Koruma Birimi gelecek yılın başından itibaren bağımsız resmi daire statüsüne kavuşturulacak.

Federal Hükümetin Veri Koruma ve Enformasyon Özgürlüğü Sorumlusu Andrea Vosshoff, mevcut hukuki düzenlemelerin sanal ortamdaki verilerin güvenliği konusunda yeterli olmadığını belirterek, "Hukuk artık müdahale edemez hale geldi" dedi.

Alman hükümeti, veri korumanın daha etkili hale getirilmesi için söz konusu birimi, resmi daireye dönüştürecek. Bu yolla Veri Koruma Dairesi hükümetin doğrudan alt organı olacak, personel atayabilecek ve kendine ait bütçeyi kullanabilecek. Vosshoff, "Böylece bütçe pazarlıklarına maruz kalmayacak" dedi.

AB ortak program hazırlıyor

Federal Adalet Bakanı Heiko Maas ise Avrupa Birliği'nin veri koruma konusunda ortak bir program geliştirmek istediğini belirterek, bu bağlamda AB İçişleri ve Adalet Bakanlarının AB Komisyonu ve AB Parlamentosu'ndan yetkililerle Haziran ayı içerisinde bir araya geleceğini söyledi. Bu yıl içinde AB'yi kapsayacak ortak bir yol haritasının oluşturulabileceğini ifade eden Maas, bu şekilde bağlayıcı tedbirlerin alınmasının mümkün olacağını vurguladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaBakanlığıVeri Koruma BirimiFederalKişisel Verileri Koruma BirimiHükümetin Veri KorumaEnformasyonSorumlusu Andrea VosshoffVeri Koruma DairesiAdalet Bakanı Heiko MaasAvrupa BirliğiAdalet Bakanlarının Komisyonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24