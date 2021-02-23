Veri hırsızlığının yüzde 90’ı küçük işletmelerde

E-ticarette veri hırsızlığının yüzde 90’ının KOBİ’lere ait sitelerde yaşandığı belirtildi. E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Kurucu Üyesi ve Projesoft CEO’su Yüksel Eminoğlu, veri hırsızlıkları sonrasında müşterilerin yüzde 57’sinin firmaya olan güvenini kaybettiğini ve yüzde 31’inin de bir daha o firmadan hiç alışveriş yapmadıklarını gösterdiğini söyledi. Trustwave tarafından yapılan araştırmaya göre dünya genelinde veri hırsızlığının sektörlere göre dağılımında yüzde 45’le perakende ve yüzde 24’lük bir oranla restoran-gıda ilk sıralarda yer alıyor.

E-ticarette güvenli alışveriş için tüm dünyaca kabul edilen güvenlik altyapılarının kullanılması gereğine dikkat çeken Eminoğlu, PCI DSS (Payment Card Industry-Data Security Standard) gibi güvenlik çözümlerinin e ticaretteki önemini vurguladı.