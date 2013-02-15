'Veri almak için maliye ve SGK ile cebelleşiyoruz’

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Birol Aydemir, TÜİK'in kamu kuruluşlarında sağlıklı veri toplamakta sıkıntı yaşadığını belirterek "Resmi istatistik programına göre Türkiye’de 63 kamu kurumu 287 konuda istatistik topluyor. İnceledik; bu 63 kurumun 24’ünde istatistik birimi yok. İstatistik birimi olanların bir kısmı da yetersiz; belirli sınıflama standartları dikkate alınmadan kayıt tutuyorlar. Ne sektörlerle, ne de işletmelerle ilgili standart var. Kamu kurumları bu kayıtları tutarken, sınıflama standartlarına ne kadar uyarlarsa, bize o kadar sağlıklı veriler gelecektir. Veri kaynağından ne kadar sağlıklı gelirse, biz de o kadar sağlıklı istatistik üretebiliriz." dedi.

Aydemir, özellikle Maliye Bakanlığı ve SGK'da bilgi almakta zorlandıklarını vurgulayarak, bu koşullar altında kendilerinden sağlıklı istatistiklerin beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Milliyet gazetesinden Meral Tamer'in bugünkü köşesinde yer verdiği Aydemir'in konuşması şöyle:

"Kalkınmış ülkelerde iktisat politikalarının oluşturulmasında istatistiklerin önemli yeri vardır. Batılı ülkelerin tamamında istatistik kurumları, verilerini idari makamlardan alırlar; özel sektörden veri alınmaz. Ülkemizde ise TÜİK’imiz şirketlerle ilgili pek çok veriyi mal akımı üzerinden sağlamak durumunda.

Her gün cebelleşiyoruz, savaşıyoruz, ancak değişen bir şey yok. Maliye, vergi mahremiyeti diyor, SGK kişi mahremiyeti diyor. Mahkemeler bilgi istediğinde veriyorlar, ama bize gelince yok.

Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bile verileri hâlâ eşleştiremiyorlarsa, bizden kaliteli istatistik beklemeyin; il düzeyinde milli gelir beklemeyin. "