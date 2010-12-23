-VERHEUGEN: ''TÜRKİYE'YE ACİL İHTİYAÇ VAR" VİYANA (A.A) - 23.12.2010 - Avrupa Birliğinin (AB) genişlemeden sorumlu eski komiseri Günter Verheugen, "Biz Türkiye'ye, onların bize duyduğundan daha acil ihtiyaç duyuyoruz" dedi. Avusturya'da yayımlanan Wirtschaftsblatt adlı ekonomi gazetesine demeç veren Verheugen, Türkiye ile müzakere sürecinin devam ettiğini ifade ederek, müzakere sürecinin devam etmesine rağmen "sonucu ne olursa olsun biz Türkiye'yi istemiyoruz" şeklinde düşünen hükümetlerin de mevcut olduğunu söyledi. AB içindeki bazı hükümetlerin bu olumsuz düşüncelerini onaylamadığını belirten Verheugen, "Bu durumda Türk tarafından karşı hamle olarak anlaşmaları yerine getirmesini ve demokratikleşmeye devam etmesini talep etmenin güç olduğunu" kaydetti. Avusturya'nın Türkiye karşıtı politikasını da eleştiren Verheugen, "Özellikle Avusturya'nın politikasının Türkiye-AB ilişiklerini daha da zorlaştırdığını" belirtti. Verheugen, müzakere sürecindeki sorunlar nedeniyle Türkiye'de, AB'den ne beklenmesi gerektiğinden emin olmayanların sayısını da arttırdığını bildirdi. Yeni üye olan ülkelerin birliğe olumlu bir hava getirdiğini savunan Verheugen, "Ekonomik kriz yüzünden genişlemeyi (gündemin) alt sıralarına atmanın yanlış olacağını" belirterek, yeni üyelerin birliğin canlılık kazanmasına yardımcı olabileceğini kaydetti.