T24 LogoT24 Logo
Politika

Vergilendirmede belediyeleri rahatlatan kanun teklifi

CHP'li Sapan, turizm bölgelerinde milyonlarca lira kazanan firmaların bulundukları yerde vergi ödeme sistemi kurulması için kanun teklifi hazırladı

21 Aralık 2012 14:52

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

 

CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, turizm merkezlerindeki belediyelere büyük sıkıntı yaratan vergi geliri adaletsizliğine karşı kanun teklifi hazırladı. TBMM Başkanlığına verilen kanun teklifinde, firmaların faaliyet gösterdikleri illerden elde ettikleri kazancın vergisinden, o kentlerin yerel yönetimlerinin daha fazla pay alması sağlanacak. Belediyelerin verdikleri hizmetin karşılığı da ödenmiş olacak.

Antalya Milletvekili Sapan tarafından hazırlanan, 13.06.2006 tarihli ve 5520 sayılı “Kurumlar Vergisi Kanunu”nda ve 02.07.2008 tarihli ve 5779 sayılı “İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun”da değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi, TBMM Başkanlığına verildi.

Teklifin gerekçesinde, mevcut uygulamadan başta Antalya olmak üzere turizm kentlerinin çektiği sıkıntıya dikkat çekilerek şöyle dendi:

 

‘Hangi ilde faaliyet gösteriyorlarsa vergi orada’

 

“Ülkemizdeki firmalardan birçoğunun merkezi İstanbul, Ankara veya İzmir gibi Büyükşehirlerimizdedir. Bu firmalar diğer illerde de birçok şube açmaktadırlar. Bu şubeler, o illerde faaliyet gösterirken, o ilin sosyal ve altyapı imkânlarından faydalanmaktadırlar. Ancak iş vergilendirmeye gelince durum değişmektedir.”

 

‘Her türlü imkânı kullanıp tek kuruş ödemiyorlar’

 

“Firmaların merkezi neredeyse, vergilendirilmesi orada yapılmaktadır. Bu yüzden diğer illerde faaliyet gösteren şube niteliğindeki işletmelerin vergi gelirlerinden, bulundukları iller hiçbir şekilde faydalanamamaktadır. Özellikle Antalya ve Muğla gibi şehirlerimizde bulunan yüzlerce turizm tesisinin merkezi İstanbul’dadır. Bu turizm tesisleri o şehrin bütün imkânlarından sonuna kadar yaralanmalarına ve bu illerde büyük kazanç elde etmelerine rağmen,  bulundukları illere bir kuruş bile vergi geliri sağlamamaktadırlar.Kanun teklifinin amacı, yaşanan bu adaletsizliğin önüne geçmek ve kazancın elde edildiği ilin, genel bütçeden hak ettiği payı alabilmesini sağlamaktır.”

 

Sapan: Vergilerini yerinde ödesinler

 

 Antalya Milletvekili, teklifin yasalaşması ile vergide büyük bir adaletsizliğin önüne geçileceğini söyledi. Antalya’daki turistik işletmelere yol, su ve atık su ile çöp gibi hizmetlerin Büyükşehir Belediyesi tarafından verildiğini belirten Sapan şöyle konuştu:

“Ama iş hizmetin karşılığını almaya gelince ortaya büyük bir haksızlık çıkıyor. Mevcut kanunda, ‘Mükelleflerin şubeleri, ajansları, alım-satım büro ve mağazaları, imalâthaneleri veya kendilerine bağlı diğer iş yerleri için, bunların bağımsız muhasebeleri ve ayrılmış sermayeleri olsa dahi ayrı beyanname verilmez’ diye bir madde olduğu için vergiler büyük kentlerdeki merkezlere ödeniyor. Antalya’nın alması gereken vergi payını da hizmetle ilgisi olmayan İstanbul ve Ankara’nın Büyükşehir Belediyeleri alıyor. Teklifimizle durumu tersine çeviriyoruz. Merkezleri başka kentlerde olsa da işletmelerin yerinde beyanname vermesini, vergilerini de yerinde ödemesinin önünü açıyoruz. Böylece Antalya Büyükşehir Belediyesi, verdiği hizmetin bedelini almış olacak. Benzeri durum Muğla için de geçerlidir.”

ETİKETLER

yıldıray sapanchpbelediyeantalyavergi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24