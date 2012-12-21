Vergilendirmede belediyeleri rahatlatan kanun teklifi

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, turizm merkezlerindeki belediyelere büyük sıkıntı yaratan vergi geliri adaletsizliğine karşı kanun teklifi hazırladı. TBMM Başkanlığına verilen kanun teklifinde, firmaların faaliyet gösterdikleri illerden elde ettikleri kazancın vergisinden, o kentlerin yerel yönetimlerinin daha fazla pay alması sağlanacak. Belediyelerin verdikleri hizmetin karşılığı da ödenmiş olacak.

Antalya Milletvekili Sapan tarafından hazırlanan, 13.06.2006 tarihli ve 5520 sayılı “Kurumlar Vergisi Kanunu”nda ve 02.07.2008 tarihli ve 5779 sayılı “İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun”da değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi, TBMM Başkanlığına verildi.

Teklifin gerekçesinde, mevcut uygulamadan başta Antalya olmak üzere turizm kentlerinin çektiği sıkıntıya dikkat çekilerek şöyle dendi:

‘Hangi ilde faaliyet gösteriyorlarsa vergi orada’

“Ülkemizdeki firmalardan birçoğunun merkezi İstanbul, Ankara veya İzmir gibi Büyükşehirlerimizdedir. Bu firmalar diğer illerde de birçok şube açmaktadırlar. Bu şubeler, o illerde faaliyet gösterirken, o ilin sosyal ve altyapı imkânlarından faydalanmaktadırlar. Ancak iş vergilendirmeye gelince durum değişmektedir.”

‘Her türlü imkânı kullanıp tek kuruş ödemiyorlar’

“Firmaların merkezi neredeyse, vergilendirilmesi orada yapılmaktadır. Bu yüzden diğer illerde faaliyet gösteren şube niteliğindeki işletmelerin vergi gelirlerinden, bulundukları iller hiçbir şekilde faydalanamamaktadır. Özellikle Antalya ve Muğla gibi şehirlerimizde bulunan yüzlerce turizm tesisinin merkezi İstanbul’dadır. Bu turizm tesisleri o şehrin bütün imkânlarından sonuna kadar yaralanmalarına ve bu illerde büyük kazanç elde etmelerine rağmen, bulundukları illere bir kuruş bile vergi geliri sağlamamaktadırlar.Kanun teklifinin amacı, yaşanan bu adaletsizliğin önüne geçmek ve kazancın elde edildiği ilin, genel bütçeden hak ettiği payı alabilmesini sağlamaktır.”

Sapan: Vergilerini yerinde ödesinler

Antalya Milletvekili, teklifin yasalaşması ile vergide büyük bir adaletsizliğin önüne geçileceğini söyledi. Antalya’daki turistik işletmelere yol, su ve atık su ile çöp gibi hizmetlerin Büyükşehir Belediyesi tarafından verildiğini belirten Sapan şöyle konuştu:

“Ama iş hizmetin karşılığını almaya gelince ortaya büyük bir haksızlık çıkıyor. Mevcut kanunda, ‘Mükelleflerin şubeleri, ajansları, alım-satım büro ve mağazaları, imalâthaneleri veya kendilerine bağlı diğer iş yerleri için, bunların bağımsız muhasebeleri ve ayrılmış sermayeleri olsa dahi ayrı beyanname verilmez’ diye bir madde olduğu için vergiler büyük kentlerdeki merkezlere ödeniyor. Antalya’nın alması gereken vergi payını da hizmetle ilgisi olmayan İstanbul ve Ankara’nın Büyükşehir Belediyeleri alıyor. Teklifimizle durumu tersine çeviriyoruz. Merkezleri başka kentlerde olsa da işletmelerin yerinde beyanname vermesini, vergilerini de yerinde ödemesinin önünü açıyoruz. Böylece Antalya Büyükşehir Belediyesi, verdiği hizmetin bedelini almış olacak. Benzeri durum Muğla için de geçerlidir.”