T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Vergide denetim etkinleşecek

Maliye Bakanı Unakıtan, vergi denetiminin etkenleştirileceğini söyledi. Altyapının yenilendiğini belirten Unakıtan, uyardı...

05 Eylül 2008 03:00

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan vergi denetiminin sıkılaştırılacağı sinyalini verdi. Edirne’de temel atma törenlerine katılan Unakıtan, Maliye Bakanlığı’nın teknolojik altyapısının geliştirildiğini belirterek ‘Maliye Bakanlığı’nın teknolojik altyapısı geliştiği için daha geniş ve etkin bir denetleme yapacak’ dedi.

Türkiye’de enflasyonun düşüş trendine girdiğini de söyleyen Unakıtan ‘Dünyada, bütün ülkelerde enflasyon yükseliyor. Avrupa ülkelerinde enerji kaynaklı, gıda fiyatları kaynaklı, finansman sıkıntısı kaynaklı enflasyon artıyor. Türkiye’de enflasyonda artışlar oldu bugüne kadar, ama bunları önleyebiliyoruz. Bundan sonra Türkiye de yavaş yavaş düşmeler de olur. İnşallah (tek haneli enflasyonlara geliriz) diye düşünüyorum’ dedi.

Edirne’de verilen iftar davetine de katılan Unakıtan’a yemekte Edirnespor Kulübü Başkanı Ahmet Çığırdaşman tarafından Edirnespor’un üzerinde Kemal Unakıtan yazılı formasını hediye edildi. Bu arada Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi’nin protokolde yer ayrılmadığı için geldiği restoranda iftar yemeğine katılmayarak, ayrıldığının söylenmesi üzerine Unakıtan, Belediye Başkanı’nı telefonla arayarak, çok üzüldüğünü belirterek, organizasyon komitesi adına özür diledi. Unakıtan ‘Benim haberim yok. Olmaz böyle birşey. Organizasyonun hatası. Haberim olsaydı Hamdi Sedefçi`yi kendi yanıma alırdım. Kendisi çok büyük nezaket gösterdi ve bugün hep yanımızda oldu. Bundan çok büyük üzüntü duydum. Olmaması lazımdı’ diye konuştu

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24