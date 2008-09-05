Vergide denetim etkinleşecek

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan vergi denetiminin sıkılaştırılacağı sinyalini verdi. Edirne’de temel atma törenlerine katılan Unakıtan, Maliye Bakanlığı’nın teknolojik altyapısının geliştirildiğini belirterek ‘Maliye Bakanlığı’nın teknolojik altyapısı geliştiği için daha geniş ve etkin bir denetleme yapacak’ dedi.

Türkiye’de enflasyonun düşüş trendine girdiğini de söyleyen Unakıtan ‘Dünyada, bütün ülkelerde enflasyon yükseliyor. Avrupa ülkelerinde enerji kaynaklı, gıda fiyatları kaynaklı, finansman sıkıntısı kaynaklı enflasyon artıyor. Türkiye’de enflasyonda artışlar oldu bugüne kadar, ama bunları önleyebiliyoruz. Bundan sonra Türkiye de yavaş yavaş düşmeler de olur. İnşallah (tek haneli enflasyonlara geliriz) diye düşünüyorum’ dedi.

Edirne’de verilen iftar davetine de katılan Unakıtan’a yemekte Edirnespor Kulübü Başkanı Ahmet Çığırdaşman tarafından Edirnespor’un üzerinde Kemal Unakıtan yazılı formasını hediye edildi. Bu arada Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi’nin protokolde yer ayrılmadığı için geldiği restoranda iftar yemeğine katılmayarak, ayrıldığının söylenmesi üzerine Unakıtan, Belediye Başkanı’nı telefonla arayarak, çok üzüldüğünü belirterek, organizasyon komitesi adına özür diledi. Unakıtan ‘Benim haberim yok. Olmaz böyle birşey. Organizasyonun hatası. Haberim olsaydı Hamdi Sedefçi`yi kendi yanıma alırdım. Kendisi çok büyük nezaket gösterdi ve bugün hep yanımızda oldu. Bundan çok büyük üzüntü duydum. Olmaması lazımdı’ diye konuştu