Vergi yapılandırmasına dair maddeler kabul edildi: Borç yapılandırma kapsamında neler var?

Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ilk 10 maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. İlgili maddelerde içlerinde KYK borçlarının da olduğu vergi yapılandırması da bulunuyor.

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları ve Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yeniden yapılandırılabilecek.

Ayrıca vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi idari cezalar da yapılandırma kapsamına dahil edildi.

Kabul edilen değişikliğe göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına 31 Ağustos 2020 tarihinden önce kullandırılan krediler yapılandırmadan yararlanacak.

Vergi ve borç yapılandırmasından faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekiyor.

Yapılandırılan borçlar en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit Ocak 2021’de ödenecek.