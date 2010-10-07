-VERGİ VE PRİM BORÇLARI İÇİN ÇALIŞMA TBMM (A.A) - 07.10.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının yeniden yapılandırması üzerinde çalıştıklarını bildirerek, ''Gelir idaremizin, Gümrük Müsteşarlığımızın, Sosyal Güvenlik Kurumumuzun birikmiş alacaklarının faizlerinin düşürülmesi ve alacakların tahsilinde vadede kolaylık sağlanması suretiyle yeni bir yasal düzenleme yapmak istiyoruz. Bunu, en kısa zamanda TBMM'ye sunacağız'' dedi. Babacan, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren Devlet Yardımlarının İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Tasarının, AB ile müzakerelerde rekabet politikası faslının açılış kriteri olduğuna dikkati çeken Babacan, tasarının yasalaşmasıyla 3 açılış kriterini tamamlamış olacaklarını söyledi. Babacan, bu düzenlemenin, AB süreci için gerekliliğine işaret ederek, tasarının, devlet yardımlarını tek elden derleyip, toparlamak, raporlamak, merkezi izlemeye almak açısından da yararlı olduğunu belirtti. Tasarıyla kurulacak birimin AB'ye tam üye olununcaya kadar çalışacağını ifade eden Babacan, AB'ye tam üyelikle birlikte bu birime ihtiyaç kalmayacağını dile getirdi. Babacan, vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarıyla ilgili yeniden yapılandırma çalışmasını şu anda yaptıklarını, üzerinde çalıştıklarını belirterek, ''Burada hem Gelir İdaremizin hem Gümrük Müsteşarlığımızın hem de Sosyal Güvenlik Kurumumuzun birikmiş alacaklarının faizlerinin düşürülmesi ve alacakların tahsilinde vadede kolaylık sağlanması suretiyle yeni bir yasal düzenleme yapmak istiyoruz. Bunu da en kısa zamanda TBMM'ye sunacağız'' diye konuştu.