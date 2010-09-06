Vergi ve prim borçları Ekim ayında taksitlendirilecek

T24 - Devlet bakanı Ali Babacan, vergi ve prim borcunu taksitlendirme getirecek uygulama ile ilgili prensip kararının uygulacağı tarihi açıkladı.





Devlet bakanı Babacan, vergi ve prim borcunu taksitlendirme getirecek uygulama ile ilgili prensip kararı aldıklarını belirterek, "Referandumdan sonra birkaç hafta içinde bunun parametreleri belli olacak" dedi.



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, vergi ve prim borcuna getirilen kolaylığın bir af olmadığını söyledi. Babacan, "Kimsenin borcu silinmiyor.



Kimsenin borcunda olağanüstü iskontolar, indirimler. Böyle birşey de yok. Nedir? Faizlerin makul rakamlara çekilmesi, bir de taksitlendirme kolaylığı sağlanması'' dedi.



Vergi ve prim borcu olanların bu borçlarının faizlerinin biraz düşürülmesi ve borçlarının taksitlendirilmesi konusunda prensip kararı alındığını, bunun parametreleri üzerinde çalışacaklarını kaydeden Babacan, referandumdan sonra birkaç hafta içinde bunun parametrelerinin belli olacağını söyledi. Babacan'ın açıklamasına göre uygulamanın ekim ayında başlanması bekleniyor.



Alınamayan para



Babacan, ''Faizler yüzde kaça inecek? Kaç taksit yapılacak. Bunların üzerinde çalışmamız gerekiyor'' diye konuştu. Ali Babacan, bu çalışmanın sıkıntıdaki vatandaşları biraz rahatlatacağını öte yandan hiç alamadıkları bir paranın tahsilatına başlayacaklarını kaydetti.

Bunun bir af olmadığını vurgulayan Babacan, kendi dönemlerinde kamunun hiçbir alacağını affetmediklerini söyledi.

12 Eylül'de yapılacak referanduma da değinen Babacan, referandum sonucuyla ilgili olarak şu anda piyasalarda ''evet çıkacağı'' beklentisinin daha çok hakim olduğunu ifade etti. Babacan, ''Evet çıktığında ekonomide çok daha iyiye bir sıçrama hemen olmayabilir ama bunun orta uzun vadede sonuçlarını görürüz. Ama hayır çıkarsa travmatik sonuçlarını görürüz'' dedi.