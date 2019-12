-VERGİ VE PRİM ALACAKLARINA 36 TAKSİT ANKARA (A.A) - 14.10.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin teknik çalışmaya göre, düzenlemenin kesinleşmiş vergi ve prim alacaklarını kapsayacağını, ihtilaflı alacaklar, cezalar, TEDAŞ ve belediye alacakları gibi hususlarda ise henüz karar verilmediğini bildirdi. Şimşek, yeniden yapılanmada vergi, prim ve gümrük alacaklarıyla ilgili teknik çalışmanın tamamlandığını söyledi. Bu çalışmada kesinleşmiş vergi ve prim alacaklarının yeniden yapılandırma kapsamına sokulduğunu belirten Şimşek, şöyle devam etti: ''Konuyu şu an itibariyle bu çevrede değerlendiriyoruz. Kesinleşmiş alacaklara ilişkin bir doküman ürettik. Başka alacakların da kapsama dahil edilip edilmeyeceği şu aşamada belirlenmedi. İhtilaflı alacaklar, trafik cezaları ve diğer cezalar, belediyelerin tahsil ettiği vergiler ve su gibi alacaklar ile TEDAŞ'ın alacakları gibi hususlarda henüz karar verilmedi. Bunlar son aşamada değerlendirilecek hususlar. Yapılandırmada kapsamın genişleyip genişlemeyeceği çalışmalar sonucunda netleşecek. Bu konudaki nihai kararı, Bakanlar Kurulu ve Sayın Başbakanımız verecek.'' -EN AZ 36 AY TAKSİTLENDİRME- Maliye Bakanı, kamu alacaklarının yeniden yapılandırmasıyla ilgili kanunda yer alması beklenen diğer hususlar hakkında da şu bilgileri verdi: ''-Uygulama hangi döneme kadarki alacakları kapsayacak: Konuyla ilgili ilk açıklama, Sayın Başbakanın TESK'le toplantısından sonra Ağustos ayı içinde yapıldı. Yeniden yapılandırma, bir kere o tarihten önceki dönem için olacak. Başbakanın açıklamasından sonraki dönemi kapsamayacak. Çünkü biz çok açık şekilde mükellefleri uyardık. (Nasıl olsa yapılandırma olacak diye cari yükümlülükleri yerine getirmede bir zafiyet gösterilmesin. Mükellefler rehavete kapılmasın ve vergileri ödememezlik etmesin. Aksi halde zararlı çıkarlar) dedik. Biz, hiçbir şekilde (bu kanun çıktığı günden itibaren yürürlükte olsun) demeyeceğiz. Mutlaka geçmişe dönük bir tarih yer alacak ve yeniden yapılandırma da, bu tarihe kadarki alacaklar için yapılacak. -Taksit süresi: Çalışmalarda taksitlendirme süresi konusunda 36 aya kadar bir süreç öngörüldü. Ama sonraki aşamada mükellefin işini kolaylaştıracaksa daha uzun vadeli bir taksitlendirme gündeme gelebilir. Ancak bu, şu an belli değil. -ERKEN ÖDEYEMEYE TEŞVİK- -Kamu alacaklarına uygulanan faizlerin güncellenmesi: Kamu alacaklarında bir kere ana parayı mutlaka alacağız. Faiz ise enflasyonla güncellenecek. Bu konuda TÜFE ve ÜFE seçeneklerimiz var. Mükellef lehine hangisi doğru ise onu yapacağız. Çok büyük olasılıkla da ÜFE ile güncelleyeceğiz. -Taksitlendirmede faiz ne olacak: Faiz konusunda şu an bir şey söylemek istemiyorum ama o da erken ödemeyi teşvik edici nitelikte olacak. Oluşturulacak sistem, kamu borçlarının erken ödenmesini teşvik edecek.'' -KASIM'A YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ- Bakan Şimşek, yeniden yapılandırmayı Kasım ayına yetiştirmek istediklerini, ancak düzenlemenin Bakanlar Kurulunda da ele alınması gerektiğini kaydetti. Şimşek, düzenlemeye ilişkin tasarının Meclis'teki görüşme takviminin de Meclis Başkanlığınca belirleneceğine dikkat çekti. -ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI- Maliye Bakanı, özelleştirmelerle ilgili bir soru üzerine de, yapısal reform olarak gördükleri özelleştirmelere hızla devam edeceklerini söyledi. Köprü ve otoyolların özelleştirme kapsamına alınmasıyla ilgili Yüksek Planlama Kurulu Kararını yakında çıkaracaklarını bildiren Şimşek, ''Köprü ve otoyollar, ilk aşamada özelleştirme programına alınacak, daha sonra da diğer hususlar belirlenecek'' dedi. Bakan Şimşek, Milli Piyango İdaresinin hizmet alımı yöntemiyle mi, yoksa lisans devriyle mi özelleştirileceği konusunda da birkaç hafta içinde karar verileceğini ve bu kuruluşun özelleştirme stratejisinin ortaya konulacağını ifade etti.