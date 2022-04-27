Vergi Uzmanı Ozan Bingöl: Kripto parada sadece belli miktarın üzerindeki kâr vergilendirmeli

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, “Bir Halkın Vergi ile İmtihanı” isimli podcast yayınında kripto para konusunda gazeteci Işın Eliçin’in sorularını yanıtladı.

Bingöl kripto paraların vergilendirilmesi için mevcut örnekler içerisinde en akla yatkın ve uygulanabilir modelin Almanya modeli olduğunu söyledi. Dünya çapında toplam değeri 2 trilyon dolara ulaşan kripto para borsasının yasal düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu, devletin buradaki vergi “fırsatını” kaçırmayacağını belirten Bingöl, “Mükellefler bakımından en basit ve idare açısından da en etkin yöntem, Gelirler Vergisi Kanunu’nda yapılacak bir değişiklikle kripto paraların faiz geliri gibi vergilendirilmesi olacaktır” dedi.

ABD, Kanada, Almanya gibi ülkelerin kripto paraların vergilendirilmesi için gerekli düzenlemeleri tamamladığına işaret eden Bingöl, Almanya modelinin diğerleri arasında öne çıktığını ifade etti. Bingöl, “Belirli bir süre içinde ve belirli bir miktarın üzerinde yapılacak alım satım arasındaki müspet farkın vergilendirildiği ve KDV’ye tabi olmadığı bir sistem tercih edilmelidir” dedi.

Almanya modeli nedir?

Almanya’da bir sene boyunca alım-satım işlemi yapılmayan kripto varlıklar vergilendirilmiyor. Vergilendirme, bir sene içinde yapılan alım satım işleminde 600 euro’nun üzerinde bir miktarda kazanç elde edilmesi durumunda söz konusu oluyor. Almanya’daki düzenleme Avrupa Birliği’nin yargı organı Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD)’ın kararına da uygun olarak kripto varlıkları KDV’ye tabi tutmuyor.

Türkiye’deki kurumların kripto paraya ilişkin son düzenlemeleri, kripto paraların vergilendirilmesinde dünyadan örneklerle kripto paraların vergi yolculuğunu Bir Halkın Vergi ile İmtihanı podcast programında dinleyebilirsiniz.

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