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Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, İmar Kanunu'nda yapılan değişikliğe karşı uyardı: Belediyede adamı olanlar kullanır, spekülasyona açık

15 Şubat 2020 08:13

Hükûmet, yıllık 3 milyar lira gelir hedeflenen Değerli Konut Vergisi'nde tepkiler üzerine geri adım atarak beklentiyi 200 milyon liraya indirdi. Ancak “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” teklifinin 15. maddesi ile İmar Kanunu'na eklenen bir madde ile 'İmar Rantı Vergisi' getirdi. Meclis’ten geçen yasal düzenlemeyle kamuya kaynak yaratılması amaçlanıyor.

Sözcü'den Nuray Tarhan'ın haberine göre, önceki gece TBMM Genel Kurulu'ndan geçen yasa Resmi Gazete'de yayınlandığı gün yürürlüğe girecek. Yasayla, daha önce imar planı değişikliği için belediyelere verilen pay kamuya aktarılacak. Örneğin, 1 milyonluk bir arsanın sahipleri veya müteahhidi imar planı değişikliği talep eder ve yeni değer 3 milyona çıkarsa aradaki 2 milyonun tamamı değer artış payı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tahsil edilecek. Ayrıca değer artış payı ödenmeden yapı ruhsatı düzenlenemeyecek.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl: Spekülasyona açık

Vergi uzmanı ve Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ozan Bingöl, düzenlemenin iyi uygulanması halinde eskiden çıkar gruplarının aldığı payın kamuya aktarılarak kaynak yaratmak için iyi bir yöntem olduğunu belirterek, “Ancak bu haliyle eksik ve spekülasyonlara açık görünüyor” dedi.

Başvuruyu bakanlık yaparsa değer artışı talebi olmaması seçeneğini belediyede adamı olanların kullanacağına dikkat çeken Bingöl, “Taşınmaz malikleri tarafından talep edilmeksizin imar planı değişikliği sonucu oluşan değer artışları üzerinden ‘değer artış payı' alınacağına ilişkin hüküm bulunmaması da düzenlemenin önemli tartışma alanlarından birisi. Ayrıca pay, arsa üzerine yapılacak yapıyı kapsamadığı gibi, kamu kurumlarınca götürülen çeşitli hizmet veya altyapıdan kaynaklı rant artışlarını da içermiyor. Arsa üzerine yapılacak yapıların değer artışı nedeniyle oluşacak rantlar yine arsa sahiplerine veya müteahhide kalacak. İmar planı değişikliği ile emsal artacağından arsa sahibi veya müteahhit bu değer artış payını ödeyerek kârlı duruma bile geçebilecek” dedi.

Bingöl, bu haliyle yasanın imar planı değişikliği nedeniyle sadece arsadaki değer artışına yönelik kısmi bir rant vergisi olmaktan öteye geçemeyeceğini vurgulayarak, “Profesör David Harvey'in de dediği gibi aslında en iyi kentleşme, en az rant yaratandır” diye konuştu.

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