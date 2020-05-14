Vergi uzmanı Nedim Türkmen: Koronavirüs işçi için iş kazasıdır

Vergi uzmanı Nedim Türkmen, yeni tip Koronavirüs'ün işçiler için iş kazası sayılması gerektiğini yazdı.Türkmen, Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'nin 2019 yılında domuz gribine ilişkin aldığı kararı hatırlattı.

Türkmen, "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı tarafından yayımlanan 07.05.2020 tarihli, 2020/12 sayılı Koronavirüs konulu genelge ile Covid-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu ve söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerektiği belirtilmiştir." bilgisini paylaştı.

Türkmen, "Hukukumuzda iş kazası kavramı, çok sayıda kanunda düzenlenmiş olmakla beraber 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda iş kazası, “İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olay” şeklinde tanımlanmıştır. İşçiler, bu dönemde işveren tarafından kendisine yüklenen sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla toplu taşıma araçlarını kullanmakta, çok sayıda insanın birlikte çalıştığı iş ortamında saatler geçirmekte, gerektiğinde toplantılara katılmaktadır. Bu durumda işçi, işin yürütümü sebebiyle Koronavirüs hastalığına yakalanmış olacağından hastalık 'iş kazası' olarak değerlendirilmelidir. Aynı zamanda Koronavirüs hastalığı akciğerler üzerinde büyük tahribata sebebiyet vermekte olup, hastalık ölümle sonuçlanmasa dahi işgücü kaybı meydana geleceğinden, kanunda iş kazası olarak nitelendirilebilmesi için aranan şartlar gerçekleşmiş olacaktır." ifadesini kullandı.

Türkmen yazısında şunları kaydetti:

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'nin 2018/2018 E. 2019/2931 K. sayılı, 15.04.2019 tarihli kararı emsal niteliğinde olup, bu kararla Yargıtay benzer bir sosyal felaket hali olan domuz gribi nedeniyle işçinin vefat etmesinden işverenin sorumlu olduğunu kabul etmiştir. Karar konusu olayda, yurt dışı seferinde salgın hastalığa yakalanan TIR şoförü hayatını kaybetmiş, SGK ölümü iş kazası olarak nitelendirmemiştir. TIR şoförü işçinin ailesi tarafından konu yargıya taşınmış, yerel mahkemece işçinin iş kazası sonucu vefat etmediğine yönelik hüküm kurulmuştur. İşçinin ailesi tarafından temyiz yoluna başvurulmuş, Yargıtay TIR şoförünün Ukrayna seferi sırasında domuz gribine yakalandığını belirterek, işçinin ölümünün iş kazası olarak sayılmasına karar vermiştir.

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