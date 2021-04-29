Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl: 17 günlük içki yasağının vergi kaybı 800 milyonu bulabilir

Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Koronavirüs’le mücadele kapsamında duyurduğu ve Ramazan Bayramı’nı da kapsayacak olan, 17 günlük tam kapanma yasağı boyunca alkollü içki satışını yasaklanmasıyla devletin ne kadar vergi kaybı yaşayacağını hesapladı. Alkollü içki satışından ayda 1.5 milyar lira vergi geliri elde edildiğini belirten Dr. Ozan Bingöl, “17 günlük yasaktaki kayıp 800 milyonu bulabilir. Bu para ihtiyaç sahiplerine verilebilirdi” dedi.

Sözcü’den Nuray Tarhan’ın haberine göre, vergilemenin ciddi bir iş olduğuna dikkati çeken Bingöl, “800 milyon liranın toplanıp ihtiyaç sahiplerine verilme imkanı varken bundan vazgeçmenin alternatif bir getirisinin, sosyal, ekonomik politika amacının olması gerekir. Maalesef ben burada nasıl bir amaç olduğunu anlayamadım” dedi.

“Alkollü içkilerden aylık 1.3 milyar TL civarında ÖTV geliri elde ediliyor”

Yılın ilk 3 ayında alkollü içkilerden 3.8 milyar TL Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tahsilatı yapıldığını belirten Bingöl, “Alkollü içkilerden aylık 1.3 milyar TL civarında ÖTV geliri elde ediliyor. Buna KDV'yi de eklediğinizde aylık 1.5 milyar TL'lik bir gelirden bahsetmek mümkün. Tabii bu satışlardan elde edilen kâr nedeniyle ödenecek kurumlar ve/veya gelir vergisini hesaba katmıyoruz” diye konuştu.

Dr. Bingöl, bu yıl 83.4 milyar lira ile toplam ÖTV'nin yüzde 39'unun, toplam vergi gelirlerinin ise yüzde 9'unun alkol ve tütün ürünlerinden elde edilmesinin hedeflendiğini vurgulayarak, “Bu yıl KDV'den 265.5, ÖTV'den ise 213.2 milyar lira gelir hedefleniyor. Tütün mamullerinden 65.5, alkollü içeceklerden 17.9 milyar lira ÖTV bekleniyor. Tiryakiler yine bütçenin gözdesi olacak” dedi.

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