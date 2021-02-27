Yalnızca 5 ilden alınan içki ÖTV’si 14.4 milyar lira

Türkiye’deki yıllık alkol tüketimi ve alkol ithalatına ilişkin soruları yanıtsız bırakan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın verdiği bilgilere göre; 2019 yılı alkollü içecekler ÖTV tahsilatı açısından 8 milyar 265 milyon 152 bin 582 lira ile ilk sırada İstanbul yer alıyor. İstanbul’u 4 milyar 332 milyon 112 bin 752 TL ile İzmir, 1 milyar 471 milyon 869 bin 935 TL ile Mersin, 208 milyon 318 bin 18 TL ile Denizli ve 168 milyon 341 bin 750 TL ile Manisa takip ediyor. Böylece ilk beş ilden alınan ÖTV tutarı 14.4 milyara ulaşıyor.

Alkollü içkiler ÖTV tahsilatında 2019 yılı ilk beş ve son beş ili paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bu sıralamaların illere göre alkol tüketimini yansıtmadığını da söyledi. Elvan, şu bilgileri verdi:

“4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu açısından bu Kanuna ekli (III) sayılı listede yer alan alkollü içkilerde vergiyi doğuran olay, bu malların ithalatı, imal edenler tarafından teslimi veya müzayede yoluyla satışı durumunda gerçekleşmektedir. Dolayısıyla tabloda belirtilen sıralamalar alkollü içeceklerin illere göre tüketimini yansıtmamaktadır.”

"Yaptıkları tek şey vergileri yaygınlaştırmak ve acımasız vergiler koymak"

Alkol tüketimi ve alkol ithalatına ilişkin sorularının yanıtsız kaldığını belirten CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, alkollü içkilerden kaynaklı ÖTV tahsilatına ilişkin verilerin alkol ve sigaradan alınan vergilerin büyüklüğünü göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Döviz rezervlerini tüketen, Merkez Bankası’nın kasasını boşaltan hükümetin umudunu alkol ve sigara başta olmak üzere iğneden otomobile, telefondan gıda maddelerine kadar alınan yüksek vergilere bağladığını ifade eden Sertel, “Türkiye’de herkes biliyor ki bu hükümet en çok vergiyi sigara ve alkolden elde ediyor. Alkollü içkilerden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 70’lerden yüzde 90’lara kadar ulaşabiliyor. Türkiye’de son 8 yılda rakının ÖTV miktarı yüzde 314 arttı. Buna rağmen son olarak Ocak ayında olduğu gibi ÖTV’ye zamlar yapılıyor. Alkollü içkilere ve sigaralara öylesine vergi oranı koydular ki insanlar kaçak içki ve kaçak sigaraya yöneldi. Kaçak içkiden dolayı insanların sağlığı tehlikeye atıldığı gibi onlarca kişi de hayatını kaybetti. Bunca vergiyi topluyorlar ama halk için ne yapıyorlar? Halka zulüm etmekten başka bir şey yapmıyorlar. Hiçbir sorunu çözemiyorlar. Yaptıkları tek şey vergileri yaygınlaştırmak ve acımasız vergiler koymak” diye konuştu.

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