Vergi uzmanı Bingöl: ABD merkezli şirketlerin Türkiye'deki faaliyetleri vergilendirilmeli

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, Apple, Microsoft, Google, Twitter gibi ABD merkezli şirketlerin Türkiye'deki faaliyetlerinin vergilendirilmesi gerektiğini söyledi. Google'ın Türkiye'deki reklam satış faturalarını İrlanda'dan kestiğinin ortaya çıktığını, bu nedenle ülkemizin vergi kaybına uğradığını söyleyen Bingöl, "Vergi kaybının önüne geçmek için ABD'ye Türkiye'de daimi temsilcilik açma zorunluluğu getirilmesi gerekir" dedi.

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı müfettişleri, 2017'de yaptıkları denetimlerde dünyanın en büyük arama motoru Google'ın İstanbul Levent'teki Tekfen Plaza'da yer alan Türkiye ofisinden internet reklamcılığı faaliyetinde bulunmasına rağmen, Türkiye'deki müşterilere reklam satış faturalarını İrlanda'dan kestiğini tespit etmişti.

Türkiye'nin bunlara daimi temsilcilik açtırma zorunluluğu getirmesi gerektiğini söyleyen Bingöl, "Şirketler böylece vergiye tabi olabilirler. Ama onlar da buna yanaşmıyor. Örneğin, Booking.com buna yanaşmadığından için Maliye Bakanlığı ile yaptığı toplantıda kapatıldı. Bu şirketlerin vergi vermeden kazanç elde etmeleri maalesef üzücü. Kendi ülkelerinde verdikleri vergi bizi ilgilendirmez. Neticede bizim ülkemizden de kazanıyor. Bizim ülkemizden elde ettiği kazancın vergilerini ödeyecek. Bunun başka bir alternatifi yok" dedi.

Vergi gelirimiz yüzde 70

Vergi vermesi gerekenlerin vergilerini vermediğinde vatandaşın üzerindeki yükün arttığına dikkat çeken Ozan Bingöl, "Dolaylı vergilerde bizim seviyemiz şu anda yüzde 70. Avrupa'da ise bu oran yüzde 35'lerde. Bu tarz unsurların doğru vergilendirilmesi ya da vergiye tabi tutulması vatandaş üzerindeki vergi yükünü azaltacak. Devletin geliri açısından pozitif bir ivme kazanacak hem de vatandaşın üzerindeki vergi yükü azalacak. Aynı zamanda da sosyal adalet sağlanacak" diye konuştu.

"Sermayemiz yurt dışına çıkıyor"

İrlanda'da vergi oranları düşük olduğu için ABD'nin bu ülkeyi tercih ettiğinin altını çizen Bingöl, "Google gibi ABD şirketleri İrlanda'ya bir daimi temsilcilik açıyor. Google Türkiye'de kazanıyor ama ülkeye ekonomik anlamda faydası olmuyor. ABD, İrlanda'ya açtığı gibi Türkiye'ye de bir şube açabilir. Gelir Türkiye'ye açar KDV'sini tahsil eder, vatandaşın ödediği paradan KDV'sini devlete öder. Bu anlamda sadece bir uluslararası vergi anlaşması yapılır. Sermayemiz reklam vererek yurt dışına çıkıyor. Bir an önce kanundaki boşlukların doldurulması gerekir. Revizeye ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Avukat Keser: Eksik para Türkiye tarafından tahsil edilmeli



İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yıldırım Keser, ABD'nin faturaları İrlanda üzerinden kesmesinin hukuki açıdan doğru olmadığını ifade etti. Dr. Yıldırım Keser, Amerikan menşeli bir şirket vergiyi doğuran kazancı Türkiye'de elde ediyor. Ama faturaları kendi ülkesinde değil, tamamen başka bir ülkede vergilendiriyor. Bu vergi hukukunun ilkelerinin kabul göreceği bir durum değil. O nedenden dolayı vergiyi doğuran olay Türkiye'de gerçekleştiği için ve karşılıklılık anlaşması söz konusu olmadığı için geçmişe dönük tüm vergilerin Türkiye tarafından tahsil edilmesi ve verginin zamanında ödenmemesinden kaynaklı her türlü vergi kanunundan doğan yaptırımları uygulayabilmesi mümkündür. Buradaki önemli nokta öğrenme tarihidir. Öğrenme tarihinden itibaren eğer vergide bir usulsüzlük varsa geçmişe dayalı olarak bunu talep etme hakkı Türkiye'ye aittir. Talep ettiği vergi ödemesini alamazsa idari para cezaları uygulanabilir. Hatta Türkiye'de faaliyeti yasaklanabilir" değerlendirmesinde bulundu. (DHA)