Vergi tahtına 'Sabahların Sultanı' oturdu

Aysel Şan (Seda Sayan), 2 milyon 864 bin 805 lira tahakkuk eden vergiyle, bu yıl sanatçılar listesinde İstanbul gelir vergisi rekortmeni oldu.



Aysel Şan'ı 2 milyon 77 bin 742 lira vergi ile Ali Acun Ilıcalı izledi. 1 milyon 658 bin 201 lira vergi ile Mehmet Ali Erbil üçüncü, 1 milyon 358 bin 806 lira vergi ile Beyazıt Öztürk dördüncü, 1 milyon 227 bin 339 lira ile Mustafa Sandal da beşinci sırada yer aldı.



2008 vergilendirme dönemine ait 2009 yılı Mart ayında verilen beyannamelere göre sanatçılar arasında en fazla gelir vergisi ödeyecek 25 kişi ve vergi miktarları Türk Lirası olarak şöyle sıralandı:



MÜKELLEFİN İSMİ / TAHAKKUK EDEN VERGİ

1 AYSEL ŞAN / 2.864.805



2 ACUN ILICALI / 2.077.742



3 MEHMET ALİ ERBİL / 1.658.201



4 BEYAZIT ÖZTÜRK / 1.358.806



5 MUSTAFA SANDAL / 1.227.339



6 PETEK DİNÇÖZ TANRIYAR / 1.160.645



7 SİBEL AKSÜT / 818.545



8 CEM YILMAZ / 811.873



9 İBRAHİM TATLISES / 695.212



10 EBRU GÜNDEŞ / 677.678



11 ENGİN GÜNAYDIN / 638.079



12 TOLGA ÇEVİK / 627.789



13 BÜLENT ERSOY / 451.970



14 FUNDA ARAR TAŞEL / 396.454



15 HALİT ERGENÇ / 366.388



16 CANDAN ERÇETİN / 365.975



17 MEHMET EROL EVGİN / 359.040



18 KIVANÇ TATLITUĞ / 349.612



19 HÜLYA AVŞAR / 349.441



20 DEMET AKBAĞ / 347.519



21 YUSUF KENAN IŞIK / 317.903



22 GÜLBEN ERGEN ERDOĞAN / 316.902



23 ERDAL ÖZYAĞCILAR / 312.498



24 ŞEVKET ÇORUH / 311.943



25 ÇETİN TEKİNDOR / 308.422

