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Ekonomi

Vergi tahtına 'Sabahların Sultanı' oturdu

Seda Sayan, 2.8 milyon lira vergiyle sanatçılar listesinde ilk sırada yer aldı, Acun 2. sırada

16 Nisan 2009 03:00

Aysel Şan (Seda Sayan), 2 milyon 864 bin 805 lira tahakkuk eden vergiyle, bu yıl sanatçılar listesinde İstanbul gelir vergisi rekortmeni oldu.

Aysel Şan'ı 2 milyon 77 bin 742 lira vergi ile Ali Acun Ilıcalı izledi. 1 milyon 658 bin 201 lira vergi ile Mehmet Ali Erbil üçüncü, 1 milyon 358 bin 806 lira vergi ile Beyazıt Öztürk dördüncü, 1 milyon 227 bin 339 lira ile Mustafa Sandal da beşinci sırada yer aldı.

2008 vergilendirme dönemine ait 2009 yılı Mart ayında verilen beyannamelere göre sanatçılar arasında en fazla gelir vergisi ödeyecek 25 kişi ve vergi miktarları Türk Lirası olarak şöyle sıralandı:

MÜKELLEFİN İSMİ / TAHAKKUK EDEN VERGİ
1 AYSEL ŞAN / 2.864.805

2 ACUN ILICALI / 2.077.742

3 MEHMET ALİ ERBİL / 1.658.201

4 BEYAZIT ÖZTÜRK / 1.358.806

5 MUSTAFA SANDAL / 1.227.339

6 PETEK DİNÇÖZ TANRIYAR / 1.160.645

7 SİBEL AKSÜT / 818.545

8 CEM YILMAZ / 811.873

9 İBRAHİM TATLISES / 695.212

10 EBRU GÜNDEŞ / 677.678

11 ENGİN GÜNAYDIN / 638.079

12 TOLGA ÇEVİK / 627.789

13 BÜLENT ERSOY / 451.970

14 FUNDA ARAR TAŞEL / 396.454

15 HALİT ERGENÇ / 366.388

16 CANDAN ERÇETİN / 365.975

17 MEHMET EROL EVGİN / 359.040

18 KIVANÇ TATLITUĞ / 349.612

19 HÜLYA AVŞAR / 349.441

20 DEMET AKBAĞ / 347.519

21 YUSUF KENAN IŞIK / 317.903

22 GÜLBEN ERGEN ERDOĞAN / 316.902

23 ERDAL ÖZYAĞCILAR / 312.498

24 ŞEVKET ÇORUH / 311.943

25 ÇETİN TEKİNDOR / 308.422

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