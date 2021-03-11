Vergi, SGK ve banka borçlularına yeni kolaylık, teşviklere otomatik sistem, ticari davalara ön uzlaşma; yarın açıklanacak pakette başka neler var?

Cuma günü açıklanması beklenen paketten vergi, SGK ve banka borçlularına yeni kolaylık, teşviklere otomatik sistem, ticari davalara ön uzlaşma, kurumlar vergisine örtülü zam, kamu alacağında mahsuplaşma çıkması bekleniyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer imzalı habere göre, paketin, biri kamu tasarrufları diğeri borç öteleme, yatırım teşvikleri ve yeni kaynak yaratma maddelerinden oluşan iki ayaktan oluşması bekleniyor. Hazırlanan çalışmalara göre, kamuda yatırımlar dahil birçok konuda, kemer sıkmaya gidilecek. Bu yolla faiz dışı fazla verilerek, bir anlamda yabancılara borç garantisi sunulacak.

Paketin ikinci ayağında ise en son yapılan borç affının ödeme süresinin haziran ya da temmuz ayına uzatılması, 1 Eylül'den sonra ödenmeyen borçların da kapsama alınması ile sicil affı gibi maddelerinin olması bekleniyor.

Pakette yatırımcıya teşviklerden otomatik yararlanma, geçici vergilere düzenleme, Kurumlar Vergisi'ne örtülü zam, mülkiyet hakkının garanti edilmesi gibi maddelerin de yer alacağı ifade edildi.

İşte yeni ekonomi paketinde yer alması beklenen bazı düzenlemeler: