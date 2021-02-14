Vergi rekortmeni avukatlar: Yılda 200 milyon TL kazanan da var

Avukatlar son yıllarda yoksullaşmadan ve düşük maaşlarla çalışmaktan şikayet etse de çok para kazananları da var.

Sözcü vergi rekortmeni avukatları araştırdı. Listede Gönenç Gürkaynak, Serdar Paksoy, İsmail Esin, Ahmet Pekin, Salih Tunç Lokmanhekim, Hakan Yazıcı, Atilla Kağan Duraklıoğlu, Bora Terzioğlu, Yılmaz Aslan, Bahadır Kalaycı, Mustafa Cerrahoğlu, Ersan Şen gibi isimler de var.

Gönenç Gürkaynak: Türkiye’de uzun süredir en çok kazanan avukat unvanını taşıyan Gürkaynak, rekabet ve bilişim hukuku konusunda bir marka olarak biliniyor. 2019 yılında 30 milyon liradan fazla vergi ödeyen Gürkaynak, rekortmenler listesinde 9. sırada yer aldı. Yıllık 200 milyon liranın üzerinde kazandığı tahmin edilen ve 150’ye yakın çalışanı bulunan Gürkaynak’ın önemli gelir kalemleri arasında, Google, Amazon, Instagram, Twitter gibi şirketlerle çalışıyor olması da bulunuyor.

Serdar Paksoy: Türkiye başta olmak üzere onlarca ülkede avukatlık ve danışmanlık hizmeti veren Serdar Paksoy’un İstanbul’daki hukuk firmasında 100’den fazla personeli var. Paksoy’un firmasının yıllık 80 milyon lira geliri bulunduğu belirtiliyor.

İsmail Esin: Uluslar arası arenada boy gösteren Esin’in İstanbul merkezli firmasının yıllık 100 milyon TL’ye yakın gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

Ali Göksu: Avukat Ali Göksu da, vergi rekortmenleri arasında yer alan isimlerden biri. Listenin 75. sırasında bulunan Göksu, 2019 yılında 10 milyon liradan fazla vergi ödedi.

Ahmet Pekin: Yıllık kazancının 60 milyon TL civarında olduğu tahmin edilen avukatlardan biri de Ahmet Pekin. Pekin, yaklaşık 20 yıl boyunca vergi rekortmenleri listesinde avukatların bir numarası olarak yer aldı.

Ersan Şen: Türkiye’nin en tanınmış avukatları arasında yer alan ve ekranlarda sık sık boy gösteren Prof. Ersan Şen, Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku alanında akademik kariyere sahip bulunuyor. En çok kazanan avukatlar listesinde olan Şen’in kendi alanında yazdığı birçok kitap, makale ve çevirisi de var.