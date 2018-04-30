T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Vergi ödeyen keriz duruma düşürülüyor"

HDP'nin Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Paylan, Başbakan Yıldırım tarafından açıklanan ekonomi paketini eleştirdi

30 Nisan 2018 23:30

HDP'nin Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan 24 milyar liralık ekonomi paketi eleştirdi. "Dört yılda beş vergi affı!" çıkarıldığını söyleyen Paylan, ekonominin dikiş tutmadığını ve vergilerin ödenemediğini  belirterek "Vergi ödeyen keriz duruma düşürülüyor" değerlendirmesinde bulundu.

TIKLAYIN- Başbakan açıkladı; Vergi ve prim borçları yapılandırılıyor

Paylan'ın kişisel Twitter hesabından paketle ilgili yaptığı  paylaşımlar şöyle:

ETİKETLER

HDPGaro Paylanekonomi paketieleştiri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Katliam ve cinayet hükümlüleri nasıl bırakılıyor; işte 20 soruda Hizbullah'tan...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Sözcü yazarı Öztürk: Eski bakan balayına giden bir çifti çok...

Özel ambulans taksi hizmeti verdi: "Yol boyunca siren hiç susmadı,...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24