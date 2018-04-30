HDP'nin Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan 24 milyar liralık ekonomi paketi eleştirdi. "Dört yılda beş vergi affı!" çıkarıldığını söyleyen Paylan, ekonominin dikiş tutmadığını ve vergilerin ödenemediğini belirterek "Vergi ödeyen keriz duruma düşürülüyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Paylan'ın kişisel Twitter hesabından paketle ilgili yaptığı paylaşımlar şöyle: