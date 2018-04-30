Başbakan açıkladı; Vergi ve prim borçları yapılandırılıyor

Bakanlar Kurulu sonrası 24 milyar liralık ekonomi paketini açıklayan Başbakan Binali Yıldırım, "Vergi ve prim alacakları, trafik cezaları yeniden yapılandırılacak. Kanundan yararlanmak için vatandaşlarımız Temmuz ayının sonuna kadar müracaat edecek ve 36 ay içinde borçlarını ödeyecekler. Peşin ödeme yapan vatandaşlarımıza yüzde 90 indirim yapılacak" açıklamasında bulundu.

Başbakan Yıldırım, "Kaydı silinen üniversite öğrencilerine eğitimini tamamlama fırsatı veriyoruz, bunun tek istisnası teröre bulaşanlar olacak" sözleriyle öğrenci affının da müjdesini verdi.

Yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarıldığını bildiren Yıldırım, Ramazan ve Kurban bayraları öncesinde 12 milyon emekliye 1000 liralık ikramiye verileceğini açıkladı.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Berat gecesi bütün milletimizin Berat gecesini tebrik ediyorum. Yarın 1 Mayıs. AK Parti iktidar döneminde 1 Mayıs resmi bayram haline getirildi. İşçi sendikalarımız, memur sendikalarımız bir bayram içinde bu bayramı kutluyorlar. Bu vesileyle vatandaşlarımızın Emek ve Dayanışma Bayramı'nı tebrik ediyoruz.

Sadece geçen yıl 1 milyon 400 bin yeni istihdam saylayarak büyüme gerçekleştirdik. Bu yıl da işler iyi gidiyor. Planladığımzı hedeflediğimiz değerler üzerinde ilk 3 ay hedefleri geldi. Bundan sonra artık yaz da geldi, turizim ve tarımda iyi sonuçlar gelecektir."

Türkiye son 10 yılda 10 milyon vatandaşa, istihdam sağladı. Bu istihdam, Avrupa Birliği 28 ülkesinin tamamının bu süre içerisinde oluşturduğu istihdamdan daha fazla. Sadece geçen yıl 1 milyon 400 bin istihdam sağlayarak, neticede yüzde 7.4'lük bir büyümeyi gerçekleştirdik. Elhamdülillah bu yıl da işler iyi gidiyor. İlk üç ay sonuçları planladığımız ve hedeflediğimiz değerlerin üzerinde geldi.

Vergi ve prim borçları yapılandırılıyor

Muhalefet kendine göre itirazlar ortaya koyacak, konu daha iyi anlaşılmış olacak. Birinci madde esnaflarımızı ve sanayicilerimizi yakından ilgilendiren yeniden yapılanma. Bununla ilgili maliye ile ilgili işi olan gümrükle işi olan vatandaşımız, il özel idareler kamu kuruluşlarının tamamıyla ilgili konular. Bunlar nelerden oluşuyor vergi ve pirim alacakları yeniden yapılandırılacak. Trafik cezaları yeniden yapılandırılacak.

Köprü, otoyol ve kaçak geçişler kısaca vatandaşın devlet kurumları ile arasında olan anlaşmazlıklar çözüme kavuşturuluyor, vatandaşla el sıkışılıyor.

Vergi prim barışı sağlanmış olacak. Geçmiş 5 yıla ait vergi ile ilgili bir fırsat getiriyoruz. İşletme kayıtlarının düzenlenmesine imkan veriyoruz. Kanundan yararlanmak için vatandaşlarımzı Temmuz ayının sonuna kadar müracat edecek ve 36 ay içinde borçlarını ödeyecekler. Peşin ödemede de indirimler var. Gecikme faizinin yüzde 90'ını ödemeyecekler, sadece yüzde 10'unu ödemek suretiyle hesabı kapatmış olacaklar.

BAĞ-KUR borcu olup da sağlık hizmeti alamayan esnaflar var bunun da önünü açıyoruz.

Gençlere iş yeri açmada Bağ-Kur kolaylığı

Gençlerimize yönelik iş yeri açmak isteyen 18-29 yaş arasında iş yeri açmak isteyen gençler var, bunlara daha önce 3 yıla kadar vergi kolaylığı getirmiştik. Ona şimdi bir ilave daha getiriyoruz. Bu 3 yıllık gelir vergisi desteği devam edecek bunun yanında 1 yıl boyunca BAĞ-KUR primi ödemeyecek, devlet ödeyecek.

Bu da gençken iş yeri açmak isteyen vatandaşlarımıza getirilen çok önmli bir kaynak.

Yaşlılarımızla ilgili müjdemiz 65 yaş ve üzere kişilere 266 lira olan aylığını 500 liraya çıkarıyor.

Üniversite öğrencilerine dönüş affı

Diğer bir konu bu sefer üniversitede okuyan gençler. Zamanla çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyen gençler oldu. Bu öğrencilerimize bir kereliğine okullarına dönme imkanı veriyoruz.

Terörle bağlantısı olanlar bu haktan faydalanamayacak.

''İmar affı değil imar barışı''

Bir diğer müjdemiz imar barışıdır. Bu konuda çok köklü son 50 yılın sorununu kökten çözecek bir kanun tasarısıdır. Bu imar barışı nasıl işleyecek?

İmarsız yapılmış, başkasının mülküne yapılmış mülkiyet sorunu var. Bazıları da imar almış ama imara uygun yapmamaış. Bu yapıların yapılmış tabi mülkiyet sorunu olduğu için arsa görünüyor, tapusu yok.

Bütün bu konulardan dolayı vatandaş su alamıyor, elektrik alamıyor, doğalgaz bağlatamıyor.

Bu sorun büyük şehirlerde çok fazla. Olmayan yer yok. Bütün bu konuları derli toplu ele aldık, aylarca çalışıldı. Bir yanlış haksızlık yapmayalım diye.

Bunları bir yapı kayıt belgesi vereceğiz, kanun çıkınca. Yapı kayıt belgesi daha sonraki imar alacaksa imar alırken işine yarayacak, kentsel dönüşüme gidecekse öncelik tanınacak, tapu verileceği zamanda bu belge aranacak.

13 milyon bina, her birinde ortalama 5 kişi yaşasa ne kadar büyük bir nüfusa hitap ediyor.

Bu ilk ve en önemli adım, bu bir imar affı değildir, bu bir imar barışıdır.

Bunun için sembolik bir ücret alınacak. Yapı kayıt belgesi alınabilmesi için yüzde 3 bir para alınacak. Tapuya geçince de aynı şekilde yüzde 3 para alınacak. Vatandaş kaçak göçek olmaktan kurtulacak.

Emeklilere ikramiye

'Emekli olmuş 12 milyonun üzerinde vatandaşımız var. Bunun dışında emekli olmadan aylık bağlanan gazilerimzi, şehit yakınlarımız var. Devletten emeklilik dışında maaş alanlar bunlara da her yıl Ramazan Bayramı öncesi ve Kurban Bayramı öncesi olmak üzere birer bayram ikramiyesi vereceğiz.

Hayırlı uğurlu olsun emklilerimiz her şeyin en güzeline layık. Hükümet olarak var gücümüzle çalıştık çalışmaya devam ediyoruz. Bu planlanan gelirlerin üzerinde gelir geliyor. Bütün bunların hesabını kitabını yaptık, oturduk karar verdik.

Meclise bugün itibariyle bu kanun tasarısını iletmiş bulunuyoruz. Yapısal reformlar bitmiş değil, yeni dönemde artarak devam edecek. Bir çok alanda yeni reformlar seçimden sonra oluşacak olan ilk parlamentoda ele alınacak.

Muhalefet eleştiri getirmezse şaşarım. Onu tahmin etmek çok zor değil. Meydanlara bakıyorum ana muhalefet başkanı her gittiği yerde ulufe dağıtıyor.

İmar barışında Mehmet Bey'in hesabına göre 2 katı. Paketin tamamı 22-24 milyar arası. Bayram ikramiyesi Ramazan içinde meclisten çıkar çıkmaz. Düzenli olarak her iki dini bayram öncesi ödemeler gerçekleşecek.''

Muhalefete eleştiri

"Eleştiri getirmezlerse şaşarım zaten. Onu tahmin etmek çok zor değil. Biz ne yaparsak yapalım muhalefet açısından hiç makbul bir şey değil. Seçim dönemi olmasa da aynı şeyi söylerler. Bildikleri ezberler neyse tekrarlayıp dururlar. Ana muhalefet başkanı ulufe dağıtıyor, herkese tapu, bedava, bu kadar vereceğim, size şu kadar vereceğim. Bu ne anlama geliyor? Asıl popülizmi bunlar yapıyor. 7 Haziran öncesi de çok yaptılar. Ama millet kimin söylediğine bakarak karar veriyor. Söylenen sözden çok, bu sözü Ak Parti söylüyor, başbakanı, cumhurbaşkanı söylüyor. Aradaki fark bu. Geçmişe baktığınızda Ak Parti’nin sicili, kayıtları o kadar güzel hizmetlerle dolu ki."