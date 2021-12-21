Vergi muafiyetinin tüm ücretlilere uygulanmaya başlanmasıyla, 2022 bütçe gelirlerine olumsuz etkisi artacak

Asgari ücrette vergi muafiyetini tüm ücretlilere uygulayacak maddenin kanun teklifine eklenmesi, yararlanacak ücretli sayısını 3 katına çıkaracak. Bunun 71 milyar TL'lik vergi düşüşü ile 2022 bütçe gelirlerine olumsuz etkisi yüzde 4,8'e çıkacak.

Bloomberg'den Tahsin Akça'nın haberine göre; işçi ve işveren kesiminin müdahalesinin ardından, 2. maddeye "Tüm ücretliler asgari ücret istisna tutarını aşmayacak şekilde yararlanırlar." ifadesi eklenerek, AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın açıklamasına göre, kapsam 6 milyon 500 binden 18 milyon 500 bin kişiye yükseldi.

Vergi muafiyeti Elitaş'ın belirttiği gibi 18 milyon 500 bin ücretliye uygulanırsa, asgari ücretliler ile sınırlı olduğunda söz konusu vergi muafiyetinin bütçe gelirlerini düşürücü etkisi 2022'de yaklaşık 24 milyar lira olacakken, tüm ücretlileri kapsamasıyla rakam 70 milyar lirayı bulacak.

Kaldırılan 403 TL’lik Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ödemesinin devam etmeyeceği dikkate alındığında nette muafiyetin bütçeye etkisinin kişi başına 320 TL olması bekleniyor. Bu rakam 18 milyon 500 bine yakın ücretli çalışan için mevcut gelir vergisi dilimlerine göre ayda yaklaşık 5,9 milyar TL, 2022’nin tamamında da yaklaşık 71 milyar liralık verginin tahsil edilmemesi anlamına geliyor. Bu rakam 2022'de öngörülen bütçe gelirlerin yüzde 4,8'ine karşılık geliyor.

71 milyar TL’lik vergi muafiyeti OVP’de öngörülen 7 trilyon 880 milyar TL’lik 2022 milli gelirinin ise binde 9’una karşılık geliyor.

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