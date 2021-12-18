Vergi muafiyeti yalnızca asgari ücretlilerle sınırlı kaldı

AKP’li vekillerin sunduğu teklife göre, sadece asgari ücretle çalışanlardan hizmet gelir ve damga vergisi alınmayacak. Brüt ücreti asgari ücretin üzerinde olan ücretlilerin, ücretleri üzerinden yapılan vergi kesintisi nedeniyle ücretlerinin, asgari ücretin net tutarının altında kalmaması için ilave asgari geçim indirimi getirilecek.

Asgari ücretin üzerindeki ücretlerden vergiler kesildikten sonra net asgari ücretin altına düşenler asgari geçim indirimi (AGİ) yoluyla net asgari ücrete eşitlenecek. Buna göre, 5 bin 4 liralık brüt asgari ücreti aşıp 5 bin 385 lirayı aşmayan tüm ücretliler asgari ücretin altına düşeceği için AGİ ödenerek 4 bin 253 liraya tamamlanacak.

Bu düzenlemelere uyumlu olarak Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan diğer ücret gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılacak.

Söz konusu düzenlemeler, 1 Ocak 2022’den itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanacak.

Öte yandan, asgari ücret harici çalışanlar AGİ almaya devam edecek. Tutarlar her sene olduğu gibi kişinin medeni durumu ve çocuk sahibi olup olmamasına göre değişiklik gösterecek. Tutar, asgari ücret zammı kadar artacak.