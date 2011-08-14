Vergi kavgası kızdırdı

T24 -

Vatan gazetesinin haberine göre, Hadise, Köse’ye dava açacağını açıkladı: “Erol Köse, ağır eleştiriler ve hakaretlerle başlayan saldırılarını kardeşimin bana bıçakla saldırdığı şeklinde akıl almaz senaryolarla sürdürdü. Bununla da yetinmedi, işi terör örgütüyle bağlantım olduğuna dair saçma iddialara kadar vardırdı. Yasal işlem avukatlarım tarafından başlatıldı.”Ama bu açıklama Köse’yi durdurmadı, yanıt aynı hızla geldi: “Ben ‘Belçika PKK’cı’ dedim, ‘Hadise bilmeden yardım etmiş olur’ dedim. Hadise de beni dava edeceğini söylemiş. Ama artık çok geç. Foyası ortadayken beni mahkemeye verse bile ona ait algı değişmez. Ben de vatandaş olarak onu ve menajerini maliyeye ve savcılığa şikayet ettim, dava yolda.”