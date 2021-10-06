Vergi kanunu görüşmelerinde “Yüzde 15 yetmez Youtuberdan daha fazla vergi alalım” teklifi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda vergi kanunlarına ilişkin düzenleme içeren kanun teklifinin görüşmelerinde Youtuberlara getirilecek verginin oranı tartışma konusu oldu. HDP’li Garo Paylan, “650 bin TL’ye kadar yüzde 15 alacağım demeniz adaletsizdir. Çünkü 650 bin TL kazanan bir esnaf yüzde 35’in üzerine kadar vergi dilimine giriyor. Asgari ücretli, Ağustosta yüzde 20 vergi dilimine giriyor” dedi. Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı İdris Şenyurt ise “Çok yüksek belirlediğiniz zaman bu insanlar yurt dışında da faaliyette bulunabilir” yanıtını verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sürerken, sosyal medya içerik üreticilerine getirilecek vergi yükümlülüğüne ilişkin madde tartışma konusu oldu. Yılda 650 bin TL’ye kadar kazanan bir blogger ya da YouTuber'dan yüzde 15 vergi alınmasının öngörüldüğünü ifade eden HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “Bunlardan vergi almaya çalışacaksınız ama ‘650 bin TL’ye kadar yüzde 15 alacağım’ demeniz adaletsizdir. Çünkü şu anda 650 bin TL kazanan bir esnaf yüzde 35’in üzerine kadar vergi dilimine giriyor” dedi.

"Bir bilgisayar, bir server'la çalışıyor"

Paylan, AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir’in “Daha mı fazla olsun?” sorusu üzerine “Elbette” yanıtını vererek, şöyle konuştu:

“Çünkü, muafiyet rakamını daha aşağı çekmemiz gerekir. Bir Youtuber neyle yapıyor işlerini? Bir bilgisayar, bir modem, yani mal alıp satmıyor 650 bin TL ciro üzerinden. Şimdi Youtuberlara baktığımızda bir bilgisayar, bir serverla çalışıyorlar ve hasbelkader ünlü oluyorlar, videoları tıklandıkça para kazanıyorlar fenomen oluyorlar. ‘Masrafları var’ diyebilirsiniz ama 650 bin TL, hadi gideri olsun 100 bin TL. 550 bin TL, aylık yapar 45-50 bin TL gelir. Şimdi siz diyorsunuz ki; aylık 50 bin TL geliri olan bir insana ‘Ben senden yüzde 15 vergi alacağım.’ Asgari ücretli Ağustos ayında yüzde 20 vergi dilimine giriyor arkadaşlar. Bunun çok adaletsiz olduğunu düşünüyorum.”

AKP’li Yılmaz: Sosyal medyacıların aleyhine konuşuyorsunuz

Komisyon Başkanı AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, “Sosyal medyacıların aleyhine konuştuğunuzun farkındasınız değil mi?” sorusunu yöneltirken, Paylan “Hayır efendim öyle değil. Küçük gelir elde edenler desteklensin yani yüzde 15 versin ama yüksek gelir elde eden yüzde 35 vergi versin” dedi. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ise, düzenlemede yer alan 650 bin TL için “cüzi” ifadesinin kullanıldığına dikkat çekerek, “Sosyal içerik üreticileriyle ilgili bir düzenleme yapmışsınız, ‘Geliri cüzi olanları bu şekilde stopaj yoluyla vergileyelim’ demişsiniz. Cüzi dediğiniz 650 bin TL’lik bir gelirden söz ediyorsunuz, yani bu cüzi bir rakam mı? O zaman asgari ücret alanı tümüyle vergiden muaf tutalım” diye konuştu.

Gelir İdaresi: Yüksek olursa yurt dışına gidebilir

CHP ve HDP’li milletvekillerinin eleştirilerine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı İdris Şenyurt yanıt verdi. Yüzde 15’lik oranın tespit edilmesi sürecine açıklık getiren Şenyurt, şunları söyledi:

“Bu oran tespit edilirken aslında bu tarz faaliyette bulunanların kârlılık oranlarını tespit ettik ve bu kârlılık oranlarına göre vergi yükü nedir, onu tespit ettik. Baktığımızda da vergi yükü ortalama 15-17 civarındaydı, ona göre bu 15 belirlendi. Çok yüksek belirlediğiniz zaman bu insanlar yurt dışında da bu faaliyette bulunabilirler. Çok fazla yurt dışında gidip şirket kurup daha düşük vergi oranlı ülkelerde faaliyette bulunabilirler. Biz ergiyi çok arttırdığımız zaman bununla karşılaşma durumumuz var.”

"Takip için 107 ülke ile anlaşmamız var"

Yurt dışından faaliyet göstermek isteyen sosyal medya içerik üreticilerinin takibine ilişkin soruları da yanıtlayan Şenyurt şöyle konuştu:

“Peki nasıl takip edilecek? Şimdi bizim vergilendirme yapabilmemiz için o kişinin Türkiye’de ya da şirketin Türkiye’de mukim olması lazım, yerleşik adresin Türkiye’de olması lazım. Ben gerçek kişi olarak bu faaliyette bulunursam ki biz bunu Gelir Vergisi Kanunu’na koyuyoruz, gerçek kişiler için getirilmiş bir istisnadır. Gidip bunu yurt dışındaki bankalar üzerinden yaparsak elbette ki bu istisna kapsamına girmeyecek çünkü bizim istisna kapsamımıza baktığımız zaman bir bankada hesap açtırıp bizim o hesabı takip etmemize imkan veren bir sistem olacak. Şenyurt, “YouTuber’ların gelirleri takip edilebiliyor mu?” şeklindeki soruya da, “Elbette ki biz banka yani Türkiye’deki banka hesapları üzerinden birçok ‘Youtuber’ gelirlerinin tahsilatını yapıyor ve biz bunların takibini yapabiliyoruz, bunlar üzerinden de incelemeler de yapıldı. Yurt dışındaki yapılan işlemler otomatik bilgi değişimi çerçevesinde yapılıyor. Şu anda 107 ülkeyle Türkiye’nin anlaşması var.”