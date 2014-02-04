Vergi kaçıran Alman müsteşar istifa etti



Alman medyasına yansıyan haberlere göre Andre Schmitz, istifasını bugün düzenleyeceği bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracak.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Andre Schmitz'in İsviçre'de bir banka hesabının bulunduğu, bu hesapta bulunan mevduatı Alman vergi makamlarına bildirmediği ortaya çıkmıştı. Alman medyasının konuyla ilgili haberlerinde, Andre Schmitz'in 2012 yılında, hakkında başlatılan soruşturmanın durdurulmasını sağlamak ve birikmiş vergi borçları karşılığında toplam 25 bin euro ödemede bulunduğu belirtildi. Schmitz dün iddiaları doğrulamış, "Vahim bir hata yaptım. Çok üzgünüm" demişti.

Skandal Wowereit'a yansıyacak mı?

Berlin'e hükümet eden Belediye Başkanı Klaus Wowereit'ın sözcüsü Richard Meng, Wowereit'ın Andre Schmitz ile ilgili iddialardan 2012'den bu yana bilgi sahibi olduğunu ancak görevine devam etmesine karar verdiğini söyledi.

Berlin Eyalet Meclisi Sol Parti Grup Başkan Vekili Katrin Lompscher, "Berlin'e hükümet eden Belediye Başkanı Klaus Wowereit olay hakkında ne zamandır ve hangi seviyede bilgi sahibi olduğunu ortaya koymalıdır" dedi.

Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Berlin Eyalet Teşkilâtı Genel Sekreteri Kai Wegner, "olayın, Sosyal Demokratların özellikle federal meclis seçim kampanyasında dile getirdiği moral anlayışıyla bağdaşmadığına" dikkat çekerek, SPD yönetimini konuya yaklaşımına açıklık getirmeye çağırdı. CDU, Berlin'deki eyalet koalisyon hükümetinin ikinci ortağı konumunda.