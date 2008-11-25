Vergi indirimi yok, sicil affı olabilir

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, ekonomik önlem paketi ile ilgili çalışmaların aşağı yukarı tamamlandığını belirterek, "Sonucu, Sayın Başbakanımız tarafından açıklanacak" dedi.



Unakıtan, Türkiye Suudi Arabistan 9. Dönem Karma Ekonomik Komisyon toplantısı açılış töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Unakıtan, bir gazetecinin önlem paketi ile ilgili çalışmaların ne durumda olduğuna yönelik sorusu üzerine "Bununla ilgili çalışmalarımızın sonuna geldik. Sayın Başbakanımız burada yokken, bu çalışmamızı aşağı yukarı tamamladık" dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bu konuda brifing vereceklerini kaydeden Unakıtan, çalışmanın sonucunun da yine Başbakan Erdoğan tarafından açıklanacağını bildirdi.



Unakıtan, "Pakette Maliye ile ilgili çalışmalar var mı?" sorusu üzerine de Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Nazım Ekren'in başkanlığında kendisinin ve Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'in birlikte çalıştığını ifade ederek, çalışmalara ilgili bürokratların ve kuruluşların da katıldığını anlattı. Unakıtan, "Maliyeden de var, diğer konulardan da var. Sayın Başbakan'a sunacağız. Ona göre son şekli Sayın Başbakanımız tarafından açıklanacak" dedi.



Bakan Unakıtan "IMF ile yapılacak anlaşmanın ihtiyati stand-by mı yoksa stand-by mı olacağına" ilişkin soru üzerine de Başbakan Erdoğan'ın Hindistan seyahati dönüşünde IMF ile ilgili son durumu kendisinin açıklayacağını söylediğini hatırlatarak, "O bakımdan ben, bununla ilgili şu anda herhangi bir açıklama yapmıyorum" dedi.



Gerekirse sicil affı çıkarırız



Maliye Bakanı Unakıtan, sicil affıyla ilgili soruyu yanıtlarken de sicil affından "iki de bir bahsedildiğini", ancak Türkiye'deki bankaların özel bankalar olması nedeniyle müşteri ve banka ilişkilerinin iyi hale getirilmesinin söz konusu olduğunu söyledi.



Unakıtan, şöyle devam etti: "Yoksa biz AK Parti hükümeti olarak sicil affını daha önce çıkardık ama banka müşteri ilişkileri açısından problemler devam etti. Mühim olan ekonominin iyi işlemesi, rahat işlemesi, banka-müşteri ilişkilerinde derin problemlerle karşılaşılmaması. Ama gerekirse iş aleminin önünü açmak için yapabiliriz."



"İngiltere küresel krizle mücadele için katma değer oranlarında indirime gitti. Böyle bir adım, Türkiye'de olacak mı ya da Kurumlar Vergisinde böyle bir çalışma söz konusu olabilir mi?" şeklindeki soruya karşılık da Unakıtan, yabancı ve yerli yatırımcılar için büyük yatırımlarla ilgili teşvik konusunda çalışıldığını bildirdi. Unakıtan, "Yakında o tamamlanır ama benim vergilere dokunmayın. İngiltere yaptı, o yaptı, bu yaptı diye benim vergilerle oynamayın. Çünkü Türkiye'nin mali disipline devam etmesi lazım. Bu krizin içinden çıkabilmesi için o lazım" diye konuştu.

