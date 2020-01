Vergi dünyası Şükrü Hoca'yı kaybetti

Vergi yazıları ile bilinen Gazi Üniversitesi Emekli Öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Kızılot vefat etti.

Kızılot 3 yıl önce de beyin kanaması geçirmişti.

Şükrü Kızılot kimdir?



Şükrü Kızılot, 1958 yılında Çorum'da doğmuştur. Öğrencilik hayatı çok zor geçti. Ortaokulda simit sattı, lisede inşaatlarda çalıştı.



ODTÜ İşletme'yi kazandı ama parasız ve işsiz olduğu için kaydını yaptırıp başlayamadı. Bir Milletvekilinden yardım istedi olmadı. Aradan zaman geçti Maliye Bakanlığı'nın açtığı memur sınavına girdi ve Kırıkkale Vergi Dairesi'nde işe başladı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne de kaydını yaptırdı. Devam mecburiyeti yoktu ama sınavlara gitmesi gerekiyordu. Kırıkkale Vergi Dairesi'nden sonra tayini Ankara'ya çıktı. Bu arada üçüncü sınıfa geçmişti. Maliye Bakanlığı'nda Vergi Dairesalıştı.



O zaman Gelir Vergisi Kanunu'nda vergiyle ilgili on satırlık çok önemli bir madde vardı. Bu konuyla ilgili 6 sayfalık açıklayıcı bir not çıkardı. Bu notları mali müşavir ve muhasebecilerin ilgisini çekti. bunun üzerine vergi konusunda kitap yazmaya karar verdi. İlk kitabı da ''Vergi Uygulamasında Ortalama Kár Hadleri'' adıyla bu on satırlık kanun maddesinin açıklaması oldu zaten. O zaman 21 yaşında idi henüz.



Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun olunca, önce Adana İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde, sonra Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Fakültesi'nde asistan olarak görev yaptı. Akademik kariyerine de; master, doktora, doçentlik ve profesörlük olarak devam etti. Ekonomik Bülten'de 1989 yılından itibaren 6 yıl vergi konusunda yazdı. 1995 yılından itibaren de Sabah Gazetesi'nin yöneticisi Zafer Mutlu'nun teklifi ile gazetede vergi konusunda köşe yazısı yazmaya başladı ve 8 yıl devam etti.



"Vergi Hukukunda Servet Beyanı", "Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada Çözümlenmesi", "Türk Vergi Hukukunda Sahte ve Kapsamı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlenmesi ve Kullanılması" ve "Türk Vergi Hukukunda Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye" konularında; master, doktora, doçentlik ve profesörlük tez çalışmaları vardır.



Gazi Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde Öğretim Üyeliği yapmakta ve aynı üniversitede Maliye ve Vergi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevi de vardır. Ayrıca part-time olarak, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde ve Bilgi Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak da görev yapmaktadır.



Şükrü Kızılot, 1988-1992 yılları arasında PETKİM Holding'de Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Adnan Kahveci'nin Maliye Bakanı olduğu dönemde onun danışmanlığını yürüttü. 1999 yılında Nokta Dergisi'nin ''Doruktakiler" Özel Bilim Ödülünü alarak ''Yılın Bilimadamı" seçildi. Şükrü Kızılot, Avukat Zuhal Kızılot ile evlidir. Şükran Kızılot adında bir kızı vardır.



Sabah Gazetesi'nde, 8 yıl süre ile haftada 6 gün, Eylül 2002'den bu yana da Hürriyet Gazetesi'nde, haftada 5 gün ve aylık Yaklaşım Dergisi'nde güncel mali ve ekonomik konularla ilgili düzenli olarak yazıları yayınlanmaktadır. 13 Ekim 2014 tarihinde akşam saatlerinde Ankara'da beyin kanaması geçiren Şükrü Kızılot Güven Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Şükrü Kızılot'un vergi ve muhasebe konularıyla ilgili olarak şimdiye kadar 58 cilt kitabı, 8 adet mizah kitabı, 4000 civarında da makalesi yayımlanmıştır.