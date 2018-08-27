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Vergi dairesinde son gün yoğunluğu

  Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin" 7143 sayılı yapılandırma kanunu kapsamındaki alacakların yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresi bugün sona eriyor

27 Ağustos 2018 20:06

 

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) \"Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin\" 7143 sayılı yapılandırma kanunu kapsamındaki alacakların yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresi bugün sona eriyor. Milyonlarca insanı yakından ilgilendiren yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşlar vergi dairelerinde son gün yoğunluğunun yaşanmasına sebep oldu. Vergi borçlarını yeniden yapılandırmak için Vatan Caddesi\'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı\'na gelenler, borçlarını yapılandırdıklarını belirtti. Borçlarını yapılandırmaya gelen bazı vatandaşlar, son gün haberlerinin olduğun belirterek, yaklaşık olarak 3-6 saat arasında beklediklerini ve borçlarını yapılandırarak işlemleri tamamladıklarını söylediler.

(FOTOĞRAF)

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