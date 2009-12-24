Vergi daireleri cumartesi günü de çalışacak

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 26 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar ödenebilecek.



Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, otomotiv sektöründe satış işlemlerinin Aralık ayının son günlerinde yoğunlaştığı göz önüne alınarak, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla vergi dairelerinin cumartesi günü de açık olacağı belirtildi.



Buna göre, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa il merkezlerinde MTV'yi tahsile yetkili vergi dairelerinin, 26 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar açık bulundurulacağı bildirildi.