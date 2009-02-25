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'Vergi cezaları basını yıldırmaya dönüşmesin'

Dünya Gazeteciler Birliği, Erdoğan'ı uyardı: Verilen cezalar basını yıldırmak için kullanılan bir araca dönüştürülmemeli

25 Şubat 2009 02:00

Doğan Medya Grubu’na çıkartılan 862 milyon TL’lik vergi cezasına bir tepki de Paris merkezli Dünya Gazeteciler Birliği’nden (WAN) geldi.

Verilen cezanın eleştirel gazeteciliğe karşı verilen politika motivasyonlu bir tepki olduğunu ve ifade özgürlüğü konusunda uluslararası standartlara uyulması gerektiğini ifade eden WAN yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti:

"Bu ceza basını yıldırmak için kullanılan bir araca dönüştürülmemeli. Cezanın politik motivasyonlu olduğu konusunda ciddi şüphelerimiz var. Çünkü vergi cezası Doğan’ın yayınlarının Almanya’da faaliyet gösteren derneğin paralarını Türkiye’deki iktidar partisine gönderdiği yönünde çıkan haberlerin hemen ardından geldi. Doğan Grubu şimdi kendisi hakkında yapılan suçlamaları reddediyor ve vergisini zamanında ödediğini ifade ediyor.
Vergi cezasından önce yedi Doğan Grubu muhabirinin Başbakanlık tarafından akreditasyonları iptal edilmişti. Basbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan gelen "Doğan Grubu gazeteleri almayın" çağrısı da yansıtılan cezadan kısa bir süre önce gelmişti."

Dünya Gazeteciler Birliği gazetecilik sektörü için uluslararası bir organizasyon olarak çalışıyor. Basın özgürlüğünü korumayı ve artırmayı amaçlayan WAN toplam 18 bin gazeteyi tek bir çatı altında topluyor ve temsil ediyor. Bu gazetelerin 77 adedini ulusal olanlar oluşturuyor. 102 ülkeden basın yöneticisini bir araya getiren WAN 12 haber ajansını ve 11 bölgesel ve dünya çapındaki basın grubunu da birleştiriyor.

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