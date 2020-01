'Vergi borcunuzu ödeyin' mektubuna hazırlıklı olun

Mektuplarda mükellefleri rahatsız edecek ifadeler bulunmayacak, vergi borcunun günün her anında nereden öğrenilebileceği bilgisi yer alacak. Bu kapsamda tüm vergi borçlarının SMS ile öğrenilebileceği sistemi de hayata geçiren bakanlık, mükelleflere istedikleri her an bilgilendirme yapabilecek.

Radikal’de yer alan habere göre, "Vergi borcunuz var, ödeyin" anlamına gelecek şekilde düzenlenen mektupların gönderimi, yapılan şikayetler üzerine, Maliye Bakanı Mehmet Ali Şimşek'in talimatı üzerine durdurulmuştu. Şimşek, bürokratlarına mektupların daha açıklayıcı bilgileri içerecek şekilde hazırlanması talimatını vermişti.

Maliye bürokratlı bunun üzerine Hollanda modeli üzerinde yoğunlaşarak mektupların içeriğini yeniden belirledi ve bu kapsamda yeni bir sistemi de hayata geçirdi. Mektuplardan, mükellefleri rahatsız edecek ifadeler çıkarılırken, vergi borcunun günün her anında nereden öğrenilebileceği bilgisi, düzenlenen metne eklendi. Öte yandan Bakanlık, tüm vergi borçlarının SMS ile öğrenilebileceği sistemi de mükelleflerin hizmetine sundu.

Vergi borçları ve içeriği 7/24 öğrenilebilecek

Mükellefler artık vergi borçlarını ve içeriğini hem Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden hem de SMS yoluyla günün her anında öğrenebilecek.

Tüm vergi daireleri, Maliye bürokratlarının içeriğini belirleyecek mektupları kullanacak. Tek merkezden belirlenen içeriğin dışında hiç bir vergi dairesi, söz konusu mektuplarda başka ifadelere yer veremeyecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi ve diğer mali yükümlülüklerin zamanında tahsilini sağlamak ve süresinde ödenmeyen kamu alacakları ile ilgili mükellefleri sadece mektupla değil, e-posta, telefon, duyuru gibi iletişim kanallarıyla da bilgilendiriyor.

Bu amaçla, 2008 yılından bu yana cep telefonundan SMS yoluyla motorlu taşıtlar vergisi ve trafik cezası borç bildirim hizmeti veren "KMBS-Kısa Mesaj Bilgilendirme Servisi'nden (1189)" artık sisteme kayıtlı güncel tüm vergi borç bilgileri öğrenilebilecek.

Mükellefler, sorgulama yapmak için 1189'a "BORC TC Kimlik No Anne kızlık soyadının ilk 2 harfi" şeklinde mesaj gönderebilecek.