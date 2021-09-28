Vergi borcu yapılandırmaları için son gün 30 Eylül

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren kanundan yararlanmak için son gün 30 Eylül. Dün itibarıyla 119 milyar 266 milyon lira alacak yapılandırıldı. Kanundan yararlanmak için vergi dairelerine 4 milyon 760 bin mükellef başvurdu.

Yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül Perşembe günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya e-Devlet üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla gerçekleştirilebiliyor.

Milliyet'in haberine göre, kanun kapsamında, vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna olan kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkanı sağlanıyor. Ayrıca ihtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacaklar da yapılandırılarak ödenebiliyor.

Yapılandırma hükümlerinden yararlanmak için 30/09/2021 tarihi bitimine kadar başvuruda bulunulması ve yapılandırılan alacaklara ilişkin peşin veya ilk taksit ödemesinin 01/11/2021 tarihi bitimine kadar (31/10/2021 tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle) yapılması gerekmekte. Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırılan borçların ilk taksit veya peşin ödenebileceği süre de 1 ay uzatıldı. Buna göre vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Kasım 2021'e kadar yapmaları gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım 2021'e kadar yapılacak.

Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım 2021'e kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak. Ödemeler, kredi veya banka kartlarıyla İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

7326 sayılı Kanun ile kapsama alınan borçlar;

- Vergi ve Ceza Borçlarının Yapılandırılması

- SGK Prim Borçlarının Yapılandırılması,

- Matrah ve Vergi Artırımı,

- İnceleme ve Tarhiyat Aşamasında Bulunan Kamu Alacaklarına Başvuru,

- İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi,

- Pişmanlıkla Beyan,

- Davalı Borçların Sonuçlandırılması,

- Yeniden Değerleme,

- Motorlu Taşıtlar Vergisi,

- Trafik İdari Para Cezaları,

- İdari Para Cezaları