Vergi borcu 3. taksit ödemesinde son gün 27 Şubat

Vergi borcu bulunan mükelleflerin 18 aylık taksitlendirme uygulamasından yararlanmaları için üçüncü taksit ödeme süresinin, 27 Şubat Cuma günü mesai bitimi sona ereceği bildirildi.



Antalya Vergi Dairesi Başkanı Mahmut Sütçü yaptığı yazılı açıklamada, yıllık yüzde 3 faizle 18 aylık taksitlendirme uygulamasından faydalanan vergi mükelleflerinin, üçüncü taksit ödeme süresinin 27 Şubatta mesai saati bitiminde sona ereceğini belirtti. Vergi mükelleflerinin bu tebliğle kendilerine sağlanan avantajlardan taksitlendirme süresince faydalanabilmeleri için taksitlerini zamanında ödemelerinin şart olduğunu kaydeden Sütçü, açıklamasında şu görüşlere yer verdi.



"Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde tecil ihlal edilmiş olmakla birlikte, 18 aylık taksitlendirme süresi içerisinde en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesi halinde mükellefin talebine ve vadesi geçen taksitlerini ödemesine bağlı olarak tecilin yeniden geçerli sayılması mümkün bulunmaktadır. Dolayısıyla, Aralık 2008 ve Ocak 2009 aylarında ödenmesi gereken ilk ve ikinci taksitleri ödeyemeyen mükelleflerimizin, tebliğle sağlanan avantajları kaybetmemeleri açısından, derhal bağlı bulundukları vergi dairelerine yazılı olarak başvurarak, söz konusu taksitlerini, üçüncü taksitle birlikte 27 şubat 2009 tarihi mesai bitimine kadar ödemeleri gerekmektedir."



Aksi takdirde tecilin tamamen ihlal edilmiş olacağından, bu mükellefler hakkında daha önce tecil ve taksitlendirme nedeniyle durdurulan "cebri takibat" işlemlerinin de öncelikle teminatları paraya çevrilmek suretiyle yeniden başlanacağını işaret eden Sütçü, şunları kaydetti:

"Ayrıca taksitlerini süresinde ödemeyerek, oldukça avantajlı koşullarda ödeme kolaylığı sağlayan bu taksitlendirme uygulamasını ihlal eden mükelleflerimiz için, mevcut yasal düzenlemelere istinaden aynı cazip koşullar dahilinde yeniden tecil ve taksitlendirme yapılması imkanı da bulunmamaktadır. Bu durumda olan mükelleflerimizi, avantajlarını kaybetmemeleri için en geç 27 şubat Cuma günü mesai saati sonuna kadar vergi dairelerimize bekliyoruz. Borçlu vergi mükelleflerimiz bu avantajı kaybetmesin."

