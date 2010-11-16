Vergi borçlarını yapılandıran tasarı açıklandı

T24

Sigara cezaları kapsam dışı bırakıldı





Babacan, 'Borcun asıl tutarında herhangi bir indirim yapmadan...'



1.500 denetim elemanı alınacak



‘Yapılandırma zordaki şirketleri rahatlatacak’



‘2011 vergi tahsilatı olumsuz etkilenebilir’





Tekin: Vergi ödeyen cezalandırılıyor





Hükümet, vergiler ve vergi cezaları ile bazı kuruluşların alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun tasarısı çalışmalarını tamamladı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Ali Babacan, dün Ankara’da düzenlediği basın toplantısında çalışma kapsamına Maliye, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, TEDAŞ (7 özel dağıtım şirketi dahil), TRT, KOSGEB, TOBB ve OSB’lerin girdiğini belirterek, tasarıya göre, vergi alacaklarında 31 Temmuz 2010’dan, SGK primlerinde Haziran 2010’dan önceki dönemin kapsamda olacağını, elektrik ve su alacaklarında da 31 Temmuz 2010’dan önce ödenmesi gerekenlerin dikkate alınacağını kaydetti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın müdahalesiyle sigara cezaları kapsam dışında bırakıldı.Babacan, krizde zorlanan işletmelerin üretim kapasitesini tam kullanamayip nakit dengelerinin bozulması yüzünden epey birikmiş borçları olduğunu belirterek, “İyi niyetli olduğu halde ödemelerini yapamamış vatandaşlarımız ve şirketlerimiz var. Borcun asıl tutarında herhangi bir indirim yapmadan borcun yeniden yapılandırılması için geniş tutulan bir çalışma yaptık” dedi.İleride bir daha böyle bir fırsatın olmayacağını ifade eden Babacan, “Herkes artık ergi açısından geçmişle ilgili problemlerini temizlesin, geleceğe güvenle baksın e artık her şeyini kayıt altına alsın” diye konuştu.Babacan, yeniden yapılandırmayla 50 milyar liralık bir gelir beklendiğinin hatırlatılması üzerine, böyle bir rakamın nereden çıktığını bilmediğini söyledi ve şöyle devam etti: “Biz toplam rakam konusunda, toplam alacak ya da toplam tahsilat tahmini konusunda herhangi bir rakam vermeyeceğiz. Zaten bizim 2011-2013 Orta Vadeli Planımızda, 2011 bütçemizde bunlarla ilgili herhangi bir gelir öngörmüyoruz.” Babacan, tahsilat hedefine ilişkin soruların yinelenmesi üzerine, “Para kasaya girince veririz, bu ay şu kadar para aldık deriz, ama önceden rakam vermeyeceğiz” dediKredi kartıyla ödeme Vergi borçlarının toplam 36 ayda 18 taksit halinde ödenebileceğini söyleyen Babacan, bu borçların kredi kartına taksit olarak yansıtılması imkanı da getirdiklerini açıkladı. Bu yasa çerçevesinde ilgili kuruluşlar ile protokol yapan bankalar ve bu bankaların kartına sahip olan vatandaşlar bu uygulamadan yararlanabilecek.Geciken taksitlerle ilgili hükümleri hakkında da bilgi veren Babacan, bir takvim yılı içerisinde iki defa ödemenin aksatılmasına imkan tanıdıklarını ifade etti.Bundan sonraki dönemde özellikle günlük denetim sıklığı baskısının artacağına dikkat çeken Babacan, matrah artırımı ve stok affıyla beraber eski dosyaların kurumlar üzerindeki baskısı ve yükü azalacağı için, kurumların artık günlük denetimlere daha fazla ağırlık vereceğini söyledi. İleride bir daha böyle bir fırsatın olmayacağını ifade eden Babacan, 1.500 denetim elemanı alacaklarını belirterek, bu rakamın oldukça büyük olduğunu, kayıtdışı çalışanlar açısından hayat zorlaşacağını söyledi. Vatandaşlara tavsiyede bulunan Babacan, “nereden, ne kadar, nasıl, vergi kaçırırım, nereden, nasıl defterlerde kayıtları farklı göstererek ufak tefek avantajlar sağlarım” diye düşünülmemesi, bütün beyin güçlerini işlerini daha iyi yapmaya yöneltmeleri gerektiğini kaydetti.2001 krizinden sonra şirketlerin bankalara olan borçlarının yapılandırılması için uygulamaya konulan İstanbul Yaklaşımı’nın hazırlanmasında büyük rolü olan Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Adnan Memiş, kamu kuruluşlarına olan borçların yeniden düzenlemesinin yararlı olacağını söyledi. O dönemde bazı firmaların kamu borcu nedeniyle üretimlerini durdurduğunu hatırlatan Memiş, çalışmanın şirketleri rahatlatacağını söyledi. Vergi borcunun kredi kartıyla ödenmesinin sektörde olumlu karşılanacağını söyleyen Memiş, “Ancak sonuçta bankalar borcunu kart üzerinden ödeyecek kişilerin borçluluk durumuna ve bloke edilecek limite bakacaklardır” dedi.Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Nevzat Saygılıoğlu, vergi borç ve cezalarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili tasarının eski borcunu kapatmak isteyen mükelleflerin bundan sonraki dönemde diğer vergileri ödemesinde sorun çıkarabileceğine dikkat çekti. Saygılıoğlu, “2011’den itibaren gelir vergisi, kurumlar vergisi ve stopaj gibi diğer vergilerden kaçma yoluna gidip daha az ödeyerek eski borçlarını kapatma, ya da eskiye dönük incelemeden kurtulma yoluna gideceklerdir” dedi. Nevzat Saygılıoğlu, devletin vergi alacağının yaklaşık 49-50 milyar lira olduğunu, bunun 29-30 milyar lirasının ana para, kalanının da gecikme ceza ve faizi olduğunu söyledi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Devlet Bakanı Babacan’ın bugün açıkladığı borç yapılandırma paketinin, vergisini düzenli ödeyenleri mağdur duruma düşürdüğünü söyledi. Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, vergi affı ile ilgili düzenlemenin vergi ödeyenler açısından soru işaretleri taşıdığını, vergisini ödemeyenler açısından ise dikkate değer bir düzenleme olduğunu savundu. Tekin, “Düzenli vergi ödeyenlerin en azından kamunun ve halkın gözünde değerlendirilmesi için ödedikleri vergiden indirim yapılması ve bu yolla hem özendirilmesi hem de ödüllendirilmesi gerekir” dedi.