Vergi borçları Yunanistan'ı kurtarabilir



Devlete vergi borcu olan Yunanların sayısı milyonlarla ifade ediliyor. Yunanistan'da vergi borçlarının toplamı 76 milyar euroyu buluyor. Bu meblağ ile Yunanistan'ın yeni bir başlangıç yapması ve böylelikle hem yardım kredisi alma hem de tasarruf programı uygulama zorunluluğundan kurtulması mümkün. Ne var ki Yunan devleti bu hazinenin yanına yaklaşamıyor bile. Zira devlete vergi borcu bulunanların çoğu ya iflas etmiş ya da ortadan kaybolmuş durumda.

Panayotis Nikoludis, Yunanistan'da yeni kurulan Şeffaflık ve Yozlaşma ile Mücadele Bakanlığı'nın başındaki isim. Nikoludis, vergi borçlarının en azından bir kısmının devlete ödenmesini sağlamaya çalışıyor. Bakan, “3 bin 500 dolayında vergi kaçakçılığı vakası olduğunu size söyleyebilirim. Bu toplam olarak 7 milyar euro servete tekabül ediyor. Bunun yüzde 40'ının devlete vergi olarak ödenmesi gerekiyor. Bu da 2-2,5 milyar euro demek" diyor.

'Yeni görevliler atanmalı'

Ancak Bakan, bu 2,5 milyar euronun da devlet kasasına girmesini sağlayamıyor. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün Atina'daki temsilcisi Konstantinos Bakouris, “Bu çaresizliğe ve hüsrana neden oluyor” diye konuşuyor. Yıllardır ülkedeki yolsuzluğa karşı mücadele veren Bakouris şunları söylüyor: “Bay Nikooudis de büyük hayal kırklığı yaşıyor. Bakan, “burada binlerce vaka var, ama vergi soruşturmalarını yürütenler çok yavaş, eğitimli değiller ve bazıları bizzat yolsuzluğa bulaşmış durumda” diyor. Bu yüzden vergi borçlarının çok yavaş bir şekilde ödenmesinden endişe ediyorum. Yolsuzlukla mücadele bakanı acilen çalıştığı insanların eğitilmesini sağlamalı, vergi soruşturmalarını yürütecek yeni görevliler atamalı. Bunların hepsi artık yapılmalı.”

Özetle, yolsuzlukla mücadele bakanının vergi kaçakçılarından hesap sorması daha uzun bir zaman alacağa benziyor. Ancak Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün Atina temsilcisi Syriza hükümetinden umutlu: “Siyasi açıdan çok memnun olduğumu söyleyemem. Ama en azından yeni hükümette görev alanların ülkenin en güçlü aileleri ile herhangi bir bağlantıları yok. Bağımsızlar. Kimsenin çıkarlarını gözetmek zorunda değiller. Bu tamamen yeni bir olgu. Ekonomi çevreleri ile hükümet arasında hiçbir bağlantı yok. Bu yüzden nepotizmin sınırlarının daraltılması hatta tamamen yok edilmesi konusunda ellerinde büyük bir fırsat var.”

Ancak esas soru yeni Yunan hükümetinin bu büyük görevin üstesinden gelebilmek için yeterli süre hükümette kalmayı başarıp başaramayacağı. Zira yeni hükümet kreditörlerle anlaşmayı başaramazsa, Yunanistan için yeniden iflas yolları gözükecek.