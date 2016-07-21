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Vergi borçları yeniden yapılandırılacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 90 milyar lira tutarındaki verginin taksitlendirileceğini söyledi

21 Temmuz 2016 19:58

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 30 Haziran 2016 tarihine kadar vergi borcu ve sigorta primi borcu olanlara taksitle yeniden yapılandırma getireceklerini belirtti.

Vergi borçlarına ilişkin yeni bir yapılandırma çalışması hazırlandığını ifade eden Ağbal, "30 Haziran 2016 itibarıyla ödenmemiş olan vergi, prim borçlarına, gümrük vergi borçlarına yeniden yapılandırma getiriyoruz. Vatandaşlarımız bu borçlarını 18 aya kadar yeniden yapılandıracaklar" dedi.

 

5 milyon kişi yararlanacak

 

Vergi dairelerine kayıtlı 90 milyar liralık yeniden yapılandırılacak tutar bulunduğuna işaret eden Ağbal, şunları söyledi: "Yaklaşık 4,5 ila 5 milyon mükellefimiz bu düzenlemeden yararlanacak. Sosyal güvenlik primleri olarak da yaklaşık 72 milyar liralık yeniden yapılandırılacak tutar var. Vergi artı prim olarak yaklaşık 162 milyar liralık tutarı, vatandaşın lehine yeniden yapılandırmış olacağız."

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