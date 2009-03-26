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Sağlık

Vereme karşı 6 koruyucu aşı üzerinde çalışılıyor

Brezilya'nın başkenti Rio'da düzenlenen 3. "Vereme Dur" forumunda, 6 verem aşısı üzerinde çalışıldığı açıklandı.

26 Mart 2009 02:00

Brezilya'nın başkenti Rio'da düzenlenen 3. "Vereme Dur" forumunda, Aeras Global kuruluşundan Peg Willingham, "6 aşı üzerinde çalıştıklarını, birinin 90 yıllık BCG aşısının yerini alacağını, 5'inin mevcut aşının koruma özelliğini genişleteceğini" belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü ile ortak düzenlenen, 110 ülkeden 1300 kişiyi bir araya getiren forumda Willingham, 4 aşı için klinik deneyler aşamasında olduklarını, diğer iki aşının ise insanlar üzerinde denenmesine bu yıl başlanacağını ifade etti.

Dünyada her yıl yaklaşık 2 milyon kişinin veremden öldüğünü hatırlatan Willingham, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının en ileri düzeyde olduğunu, gelecek yıldan itibaren, bu aşının yararlı olup olmadığını görmek için 4 yıl boyunca 40 bin bebeği ve genci izleyeceklerini belirtti.

Willingham, eğer faydalı olduğu görülürse aşının 2016'da piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Forumda ayrıca, katılımcılar, hükümetlerden ve bağışçılardan, krize rağmen, veremle mücadele için 2015'e kadar 44 milyar dolar yardım sözünü tutmalarını istedi.

(AA)

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