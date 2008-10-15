Verem 9 bin yıl önce de varmış

Bilim insanları, 9 bin yıl önceki, kesinliği kanıtlanmış en eski verem vak'asını ortaya çıkardılar.



İsrail'in Hayfa kenti yakınındaki neolitik dönemden kalma Alit-Yam köyündeki kazılarda ortaya çıkarılan anne ve bebek kalıntıları üzerinde yapılan incelemede, tüberkülozun somut en eski izlerine rastlandığı bildirildi.



University College London ve Tel Aviv Üniversitesi'nden uzmanlar, kalıntılarda bulunan vereme yol açan bakteriyi DNA teknolojisi kullanarak tespit ettiler.



Daha önceki araştırmalarda, tüberkülozun 500 bin yıl önce var olduğuna dair bazı işaretler görülse de Afrika'dan göçen ilk insan türlerinden bir erkek iskeleti üzerindeki bu verem işaretleriyle ilgili kesin bir kanıt bulunamamıştı.



İsrail'de bulunan kemiklerin, daha önce İtalya'da bulunan ve kesinliği kanıtlanmış verem bulgularından 3000 yıl daha eski olduğu belirtildi.



Bilim insanları, daha önceki teorilerde, insan tüberkülozunun hayvanların evcilleştirilmesinden sonra sığır tüberkülozundan evrimleştiğinin öne sürüldüğünü hatırlatarak, İsrail'de bulunanın kesinlikle insan tüberkülozu olduğunu vurguladılar. Bunun da insan tüberkülozunun sığır tüberkülozundan önce var olduğunu gösterdiği kaydedildi.



Bilim insanları, iskeletlerdeki tüberküloz DNA'sında, şu anda dünyadaki yaygın tüberküloz türlerinin ortak karakteri olan belli bir DNA parçasının silindiğini tespit ettiler.



Araştırmayı yapan Dr. Helen Donoghue, bu silinmenin 9 bin yıl önce olması gerçeğinin bakterinin zaman içinde geçirdiği değişimin ölçüsü hakkında fikir verdiğini söyledi.



Bu araştırmanın, hastalığa karşı daha etkin tedavi yöntemlerinin bulunmasında bilim insanlarına yardım edeceğinin ümit edildiği bildirildi.



(AA)

