

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Fransızların 1. Dünya Savaşı sırasında, büyük bir Alman saldırısını püskürttüğü Verdun Muharebesi'nin 100. yıldönümü vesilesiyle biraraya geldi.

İki lider çarpışmada ölen Alman askerlerinin bulunduğu Consenvoye'deki mezarlığı ziyaret ettiler. Törende çatışmada ölen askerler anıldı, her iki ulusun milli marşları çalındı.

İki lider kentte savaş sırasında ölen çocuklar anısına düzenlenecek törene de katılacak.

Fransa'nın kuzeyindeki Verdun'da 1916'da Alman ve Fransız birlikleri 1. Dünya Savaşı sırasında çarpışmıştı. 10 ay süren çatışmalarda her iki ülkeden 300 binden fazla asker yaşamını yitirmişti.