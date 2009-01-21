Verdi'nin eseri 'Nabucco'ya Senfoni Orkestrası yorumu

İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin tanınmasını sağlayan ilk büyük operası olan ve yazıldığı dönemde İtalyan halkının özgürlük duygularını ateşleyen ''Nabucco'' operasının notaları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) sahnesinde çınlayacak.



Orkestra, 23 Ocak'ta vereceği konserde Verdi'nin ünlü operasından uvertürü müzikseverlerle buluşturacak.



Orkestranın bu haftaki programında yapılan değişikle, Şef Omri Hadari yerine orkestrayı Şef Burak Tüzün yönetecek.



Keman sanatçısı Çağıl Yücelen Akın'ın sahne alacağı konserde, Giuseppe Verdi'nin ''Nabucco Uvertürü'', Sergei Prokofief'in 2 no'lu sol minör opus 63 ''keman konçertosu'' ile Felix Mendelssohn'un ''İskoç'' başlıklı ''3. Senfoni''si yorumlanacak.



Hayata küsmüştü



Giuseppe Verdi, hancılık yapan yoksul bir ailenin ikinci çocuğu olarak 10 Ekim 1813'te, Kuzey İtalya'daki La Roncole Köyü'nde, bugün müze olarak kullanılan evde dünyaya geldi.



Kilise orgcusundan ilk müzik derslerini alan ve ailesinde müzisyen olmayan Verdi, ailesinin de desteğiyle Busetto kasabasında aile dostları olan tüccar Antonio Barezzi'nin evinde kalarak müzik derslerine devam etti.



Milano Konservatuvarı'na girmek isteyen Verdi, piyano tekniği zayıf olduğundan konservatuvar sınavlarını kazanamadı, ancak La Scala Tiyatrosu'nun şefi Vincente Lavigna'dan 2 yıl boyunca özel ders alma fırsatı buldu. Masraflarını Barezzi'nin karşıladığı bu özel dersler sayesinde opera müziği hakkında bilgisini artırdı.



Verdi, Busetto'ya döndüğünde şehir orkestrasının şefliğini yürütmeye başladı ve Barezzi'nin kızı ile evlenerek 1 kız, 1 de erkek çocuğu sahibi oldu. Verdi, 1840 yılında ilk eşi Margherita Barezzi ve 2 çocuğunun kısa aralıklarla ölümünün üzerinde derin etkiler bırakması nedeniyle hayata küserek beste yapmamaya karar verdi.



Bu kararında ''Un Giorno di regno'' adlı eserinin başarısızlığı da rol oynarken, sanatçı Milano sokaklarında yapayalnız geziyor ve acılarını unutmak için çareler arıyordu. Verdi'nin gelişen dehasına inanan Merelli, bestecinin cebine Solera'nın metnini bıraktı. Mısraların güzelliği, konunun anlamı besteciyi çalışmaya yöneltirken, beste yapmama kararını da değiştirdi ve bu eseri müzikle süslemeye başladı.



''Nabucco' operasının doğuşu ve ilk temsili Merelli'yi haklı çıkardı. Eser ve özellikle üçüncü perdesindeki ''Va Pensiero, Sull'ali Dorate-Esirler Korosu'', o dönem Avusturya yönetiminde bulunan İtalyanlar'ın özgürlük şarkısı oldu.



Nabucco, Verdi'nin özel hayatında da devrim yaptı. Besteci, eserde ''Abigaile'' rolünü oynayan Soprano Giuseppina Strepponi ile hayatını birleştirdi.



Eser, ilk temsilinden 104 yıl sonra İtalyan ulusu için ikinci defa özgürlük sembolü oldu. İkinci Dünya Savaşı'nda bazı bölümleri yıkılan La Scala'nın onarılması biterken, İtalya'da da o dönemde Cumhuriyet ilan edilmişti. Sahnenin tekrar açılacağı ilk gece için Nabucco'nun temsili gerçekleştirildi. Böylece, İtalyan ulusu, yeniden özgürlüğün şarkısını buldu.



Dört bölümden oluşuyor



Guiseppe Verdi'ye tüm İtalya'da tanınmasının önünü açan ilk yapıt olan ''Nabucco'', 4 perdeden oluşuyor.



Orijinal librettosu (eser metni) Temistocle Solera'ya ait olan eser, Verdi'nin üçüncü bestesi. Babil Kralı Nabukadnezar üzerine yazılmış olan eser, ilk kez 9 Mart 1842 tarihinde Teatro alla Scala'da izleyici karşısına çıktı.



Babil'in ünlü kralı Nabukadnezar'ın dönemini, yaşanan taht mücadelesi ile entrikaları ve bir aşk hikayesiyle içiçe olarak Yahudiler'in Babil'den sürgün edilmelerini konu alan eserde, soprano Abigaille üstün performansıyla dikkatleri üzerine çekti.



Maria Callas'ın 3 kez söylediği bu partinin, 1949 yılında sanatçının sesinden kaydı yapıldı. Leontyne Price ve Joan Sutherland bu eseri seslendirmeyi Abigaille'in performansına erişemeyecekleri gerekçesiyle geri çevirdi.



Besteci Giuseppe Verdi'nin ''bu operayla benim sanat kariyerimin başladığı söylenebilir'' yorumunu yaptığı eser, 2003'te AB enerji bakanlarının Viyana'daki toplantısında izledikleri Nabucco enerji projesine de adını vermişti.

