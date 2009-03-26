Verdiğiniz her kilo bir reflü ilacı yerine geçer

Reflüyle savaşın başında, kilo vermek geliyor. Hatta bazı kilolu hastaların; 10-15 kilo verdikleri zaman, tüm reflü şikâyetleri kaybolabiliyor. Yemeklerden sonra da düzenli olarak yapılan egzersiz sayesinde sindirim şikâyetleri azalırken, kilo verilebilir.



İstanbul Cerrahi Hastanesi Reflü Hastalığı Tanı ve Tedavi Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Yerdel, Sabah gazetesine verdiği röportajda reflüyle mücadelede kilo vermenin önemini anlatıyor.



Ameliyat olmak istemeyen, operasyondan korkan hastalara reflü için hangi tedaviyi önerirsiniz?



Aslında birçok şey var. Mesela sigara... Eğer ciddi reflü şikâyetlerinize ek olarak bir de ağır sigara içicisiyseniz, sigarayı bırakabildiğiniz takdirde reflü probleminizde bariz rahatlama hissedeceksiniz. Sigara; reflü açısından kesin bir risk faktörüdür. Bunu; yutma borusuna kaçan dumanın tahriş edici etkisi ve muhtemelen nikotinin alt yutma borusu büzücüsünü (LES) gevşetmesi ile yapmaktadır. Ancak kesin mekanizma bilinmemektedir. Reflü hastaları ne yapıp edip sigarayı bırakmalıdırlar. Ayrıca sigara içmek reflü hastalığında 'Barrett' oluşumu olasılığını da artırmaktadır.



Reflü alkolü sevmez



Alkol reflüyü tetikler mi?



Alkol, ciddi reflü problemi olan hastaların kuşkusuz düşmanıdır. Fazla miktarda ve uzun süre alındığında çok ciddi ve tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Alkol, hem beyne, hem de karaciğere ciddi zarar verebilir ve bu zarar kimi zaman ölümle sonuçlanabilir. Reflü hastasında ise; hem direkt olarak yaralanmış yutma borusu iç yüzeyi üstünde tahriş yapar, hem de alt yutma borusu büzücüsünü (LES) gevşetir. Ayrıca mide boşalmasını da geciktirir. Bazı reflü hastaları birkaç kadeh alkolü rahatlıkla tolere edebilirler. Ancak bazı hastalarda bu bile ciddi sıkıntılara yol açabilir. Dolayısıyla içki ile arası zaten iyi olmayan bir reflü hastası, alkolden tamamen uzak durmaya çalışmalıdır. Bunun yerine bitki çayları, dekafein buzlu çay, asit ve sodasız içeceklerle yetinmelidirler. Ya da az miktarda ve su ile iyice seyreltilmiş şekilde alkol alabilirler. Hiç alkol tüketmeme şansı olmayanların ise, şampanya ve bira gibi gaz içeren alkollü içeceklerden mutlaka uzak durmaları gerekir. Hastalara, alkol aldıktan sonra kesinlikle uzanmamaları ve yatmamaları tembihlenmelidir. Nedeni tam bilinmemekle birlikte birçok reflü hastası kırmızı şarapla şikâyetlerinin daha fazla olduğunu ifade etmektedir.



Çok rahatlatır



Egzersiz yapmanın bir faydası ya da zararı var mı?



Egzersiz; kilo verdirerek, stresi azaltarak ve sindirimi hızlandırarak reflü hastalarının işine yaramaktadır. 78 kiloluk bir erişkin, 1 saat orta hızda yürüdüğünde yaklaşık 250 kalori, koştuğunda ise 550 kalori yakar. Devamlı ve kontrollü egzersiz, kısmi bir diyetle birlikte uygulandığında hatırı sayılır kilo kaybına ve reflüde de ciddi rahatlamaya yol açabilir. Egzersiz; hem endorfin adlı bazı içsel maddelerin salınımını artırması, hem de anksiyeteyi azaltıcı etkisi ile kişilerde ciddi rahatlama ve öz güven yükselmesine yol açar. Aynı zamanda bazı olumsuz duyguların (reflü şikayetleri dahil) daha az algılanmasını sağlar. Egzersiz çoğu kişide sindirimi, yani 'hazmetmeyi' hızlandırır. Annelerin çocuklara 'Aman dolu karınla suya girme' söylemleri aslında bir dogmadır ve yemeğin ardından hafif bir egzersiz yapmanın sindirime iyi geldiği birçok kereler görülmüştür.

