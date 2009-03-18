Ver mezarı, al daireyi

İstanbul Ulus'ta, içinde Ermeni Mezarlığı bulunan 45.5 dönüm arazide yapılan lüks sitedeki 210 dairenin 85'i, mezarları tahrip edilenlerin yakınlarına verildi..



Sabah gazetesinin haberine göre; İstanbul'da 1968'den beri Hazine'ye kayıtlı olan Ortaköy Ambarlıdere'deki 45.5 dönüm mezarlık arazisi, 1973'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına tahsis edildi. Mezarlığa defin işlemlerini sürdüren Ortaköy Meryem Ana Ermeni Kilisesi Vakfı, arazinin kendilerine ait olduğunu iddia ederek, 1997'de "zilyetlik" davası açtı.



Vakıf, 1998 yılında sonuçlanan dava sonucunda, arazinin mülkiyetini devraldı. Vakfın başvurusu neticesinde, AB uyum yasaları çerçevesinde araziye Bakanlar Kurulu kararıyla yapılaşma izni verildi. Daha sonra belediyeden kat karşılığı inşaat izni alındı. Eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Bilgili ile AK Parti Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Uyanoğlu'nun da ortak olduğu Doğu İnşaat, araziye konut ve alışveriş merkezi yapmak için mezarlarda yatanların yakınlarıyla, 210 daireden 85'i karşılığında anlaştı.



25 Eylül 2005'te Meryem Ana Kilisesi Vakfı, Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak imar izni istedi. Arazinin 38 dönümü için onay veren Büyükşehir, kalan 6 bin 75 metrekarelik bölümün ise yeşil alan ve kamuya açık spor alanı olarak tahsis edilmesini şart koştu. İmar planında, araziye inşaat yapılması için Ermeni Vakfı'na yetki verildiği notu da düşüldü.



İlk harç Patrik'ten



Doğu İnşaat, arazinin kamuya açık imar verilen 6.75 dönümlük bölümü için yeniden Büyükşehir'e başvurdu. İlgili kurumlardan gelen görüşler doğrultusunda bu alana da "Özel Spor Tesisi" izni alındı. Bu değişiklikler yapılırken, Boğaziçi etkilenme bölgesinde olan araziye, yasa gereği yalnızca yüzde 15 yapılanma izni verilmesi gerektiği ise gözden kaçtı. Ortaköy'ün en değerli arazisi üzerinde 10'ar dairelik 20 bloktan oluşan Lotus Evleri'nin inşaatının temeli, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob II'nin de katıldığı törenle atıldı. Vakıf tarafından şu açıklama yapıldı:



İnşaat bitmek üzere



"Vakfımızca bahçe dubleksi, çatı dubleksi, normal daireler olmak üzere 85 daire ve 6.75 dönüm arazi üzerine yapılacak açık ve kapalı spor alanı ile ticari alanın tamamı, yani toplam yüzde 54.39 hisse vakfımıza kalmıştır. İnşaat süresi boyunca Mehmet Uyanoğlu, aylık 18 bin dolar olmak üzere, toplam 720 bin dolar ödemeyi taahhüt etmiştir." İçinde alışveriş merkezi, yüzme havuzu, spor sahaları bulunan Lotus Evleri'nde inşaat tamamlanmak üzere. Boğaziçi Köprüsü'nün çok yakınında bulunan sitedeki dairelerden en küçüğünün, 500 bin doların üzerinde bir fiyattan satıldığı belirtildi.



Yetkililer sessiz



Beşiktaş Belediyesi'nin, aslında yeşil alan olan bölgenin siteye dönüştürülmesinde hassas davranmaması ve bölge halkının uyarılarını dikkate almaması tepki topladı. İnşaatı yapan Doğu İnşaat ve Yatırım Sanayi'nin ortağı olan Serdar Bilgili ile Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal, konuyla ilgili görüş almak için yaptığımız başvurular karşısında sessiz kalmayı tercih etti. Büyükşehir Belediyesi ise konuyla ilgili bilgilerinin bulunmadığını bildirdi