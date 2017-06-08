Ver mehteri: Miniklerin mehteran takımı televizyonda yarışacak

Aydın'daki bir kolejde 25 öğrencinin katılımıyla kuralan mehter takımı Yetenek Sizsiniz programında yarışacak.

7 ile 11 yaş arasındaki öğrencilerin katılımıyla geçen yıl kurulan çocuk mehter takımı, 1 yıldır çalışmalarını sürdürüyor.

Çocukların boyuna göre ayarlanan kostümleriyle büyüklerini aratmayan çocuk mehter takımı okudukları marşlarla da izleyenlerin ilgi odağı oldu. Çocuk mehter takımının kurulmasında en büyük emeği olan İncirliova Tarihi Mehteran Sevme ve Yaşatma Dernek Başkanı Cabir Koç, "Kendi kurduğum mehter takımında mehter başıyım. Kolejde kurduğumuz çocuk mehter takımının da hocasıyım. Çocuklara öncelikle tarihimizi tanıtmak istiyoruz. Takım geçtiğimiz yıl okulda yapılan Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve bir çok etkinlikte sahne aldı. Tam 10 marşı çalıp çok başarılı oldular. Her geçen gün de ilgi görmeye devam ediyorlar" dedi.



En küçük mehter takımı



Okulun Müdür Vekili Hakan Kalkan, okulun 3 yıl önce kurulduğunu söyleyerek akademik eğitimin yanında milli ve manevi değerlere de önem verdiklerini kaydetti. Kalkan, "Medeniyetimizin bir sembolü olan mehter takımını kurduk. Aydın'ın yaş grubu olarak en küçük mehter takımı için bir yıldır çok çalışıyoruz. Bir çok etkinliğe katılarak başarılı gösteriler sunduk. Kolej olarak 6 ay önce Yetenek Sizsiniz yarışmasına müracaat ettik. Geçen hafta ise yarışmaya kabul edildik" dedi.

Özellikle okullarda yapılan etkinliklerin vazgeçilmezi haline gelen öğrencilerin mehteran başı olan Rüştü Demirdöven, "Rehber Koleji'nde 5. sınıf öğrencisiyim. Geçen yıl mehter takımı kuruldu, ben de buraya katıldım. Yetenek Sizsiniz programına katılacağımız için sevinçliyiz" dedi. (DHA)