Venüs'ün de ozonu var



T24- Dünya’da alarm veren ozon tabakasından Venüs’te de olduğu ortaya çıktı.





New Scientist dergisinin internet sitesinde yayımlanan araştırmaya göre, Avrupa’nın Venüs Ekspress uzay aracının yeni bulgusu, gezegen atmosferinin 100 kilometre yukarısında ozon tayfi işaretinin var olduğunu gösterdi.





Söz konusu tabakada mevcut ozon konsantrasyonlarının, Dünya atmosferinde bulunanların yüzde birinden fazla olmadığı belirtildi. Güneş’e uzaklık bakımından ikinci gezegen olan Venüs, yörüngesinde 224.7 Dünya günüyle dönüyor.

