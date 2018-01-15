Venus'ten Avustralya Açık'a erken veda

Sezonun ilk Grand Slam'i Avustralya Açık'ta 5 numaralı seribaşı Venus Williams'ı 6-4 ve 7-5'lik setlerle mağlup eden Belinda Bencic, turnuvada ilk günün sürprizine imza attı.
Dünya sıralamasının 78. basamağında yer alan 20 yaşındaki Bencic, geçtiğimiz yılın finalisti olan 37 yaşındaki tecrübeli rakibini set vermeden geçerek ikinci tur biletini aldı.
Avustralya Açık’ta diğer sonuçlar şöyle:
Tek kadınlarda 10 numaralı seribaşı ABD'li CoCo Vandeweghe ve 13 numaralı seribaşı vatandaşı Sloane Stephens da ilk turda turnuvanın dışında kaldı.
Vandeweghe, dünya 51 numarası Macar Timea Babos'a 2-0 (6-7, 2-6), Stephens ise dünya 34'üncüsü Çinli Zhang Shuai'ye 2-1 (6-2, 6-7, 2-6) yenildi.
Kadınların 7 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena Ostapenko, İtalyan Francesca Schiavone'yi, 12 numaralı seribaşı Alman Julia Goerges de ABD'li Sofia Kenin'i 2-0 ile geçerek adlarını 2. tura yazdırdı.
Dimitrov ve Cilic 2. turda
Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Bulgar Grigor Dimitrov, Avusturyalı dünya 226 numarası Dennis Novak'ı 6-3, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi.
Erkeklerin 6 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic, Kanadalı dünya 105'incisi Vasek Pospisil karşısında zorlansa da korttan 3-1 (6-2, 6-2, 4-6, 7-6) galip ayrıldı.
Dünya sıralamasının 78. basamağındaki Matthew Ebden, seyircisi önünde oynadığı karşılaşmada, 16 numaralı seribaşı ABD'li John Isner'ı 6-4, 3-6, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yendi.(Eurosport)